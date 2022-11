Matka dziecka Rzeźniczaka gorzko o jego ślubie. „Jakub mnie nie poinformował”

Życie uczuciowo-rodzinne Jakuba Rzeźniczaka należy do burzliwych. Piłkarz doczekał się dwójki dzieci z dwoma partnerkami, a kilka dni temu wziął ślub ze swoją kolejną dziewczyną Pauliną Nowicką.

Celebryci pochwalili się tym w mediach społecznościowych, co nie przypadło do gustu internautom. Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka są parą już od ponad roku. Piłkarz związał się z dziewczyną, gdy jego była partnerka, Magdalena Stępień była w ciąży. Od początku ich związek jest więc pod medialnym ostrzałem, a internauci potrafią nie zostawić na nich suchej nitki. W opublikowaniu zdjęcia z uroczystości nie było inaczej.

Matka dziecka Rzeźniczaka wyznała, że Nowicka nie jest zainteresowana poznaniem z córką

Jakub Rzeźniczak doczekał się dwójki dzieci. Córeczki Inez, którą wychowuje Ewelina Taraszkiewicz oraz Oliwierka, którego matką była Magdalena Stępień. Niestety chłopiec był ciężko chory i zmarł po długim leczeniu. Redakcja Jastrząb Post dotarła do Taraszkiewicz i zapytała, czy matka jego dziecka w ogóle wiedziała o ślubie sportowca. Okazuje się, że wydarzenie było dla niej zaskoczeniem. – Nie wiedziałam o ślubie. Jakub mnie nie poinformował, a ja nie śledzę jego życia uczuciowego, bo to od zawsze jest pełne zwrotów akcji i zwyczajnie nie interesuje mnie to – powiedziała. W dalszej części wypowiedzi wyznała, że jej córeczka za partnerkę ojca dalej uważa Magdalenę Stępień.

Inez nie miała okazji poznać aktualnej partnerki ojca. Jak dotąd nie wyrazili chęci spotkania z naszą córką, mimo że jest już świadoma pewnych spraw. Nie pozostaje mi nic innego, jak mówić córce, że tata ma teraz dużo spraw na głowie i mieszka daleko. Zresztą, Inez dalej uważa ciocię Magdę za dziewczynę taty i nie wiem, jak miałabym jej to teraz wytłumaczyć, biorąc pod uwagę jej wiek – podkreśliła.

Ewelina Taraszkiewicz nie kryła też, że zarówno ojciec dziecka jak i jego partnerka nie byli zainteresowani opcją poznania Pauliny Nowickiej przez Inez. – Mogę jedynie wypowiedzieć się, że gdy Kuba zaczął spotykać się z Magdą, poznał nas z nią, a Inez uwielbiała Magdę. Magda dążyła do kontaktów z Inez. Więc mam porównanie. Nawet ja zaproponowałam, czy Kuba chce, by Paulina poznała Inez. Nie byli zainteresowani – podsumowała.

