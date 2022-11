Doda ma zakaz wstępu do TVP. Wyjaśniła, dlaczego

Doda nie zwalnia tempa. W 2022 roku wydała krążek „Aquaria” – swój czwarty solowy album, który już dzień przed premierą uzyskał certyfikat złotej płyty. Tymczasem artystka nie jest zapraszana ani do TVN ani do TVP. 38-latka odniosła się do tego faktu w najnowszym wywiadzie.

Doda zaczynała w teatrze Buffo. Później była wokalistką zespołu Virgin, anastępnie rozpoczęła solową karierę. Za sprzedaż swoich płyt i singli otrzymała jedną potrójnie platynową płytę, sześć platynowych i pięć złotych. Pomiędzy tymi projektami była bohaterką dwóch reality show czy zagrała w filmie „Pitbull”, a także angażowała się w wiele akcji charytatywnych. Jej najnowsza płyta „Aquaria”, wydana nakładem wytwórni Universal Music Polska, jest ogromnym hitem 2022 roku. Sama Doda w tym roku nieco częściej pojawia się w mediach, między innymi też za sprawą show „Doda. 12 kroków do miłości”. Dlaczego Doda nie pokazuje się w TVN i TVP? W najnowszym wywiadzie w programie „Imponderabilia” Doda w końcu zdradziła, dlaczego nie pokazuje się na antenie Telewizji Polskiej. – Trochę się tam zmienia, bo Jacka Kurskiego nie ma – zaczęła artystka. – Jacek cię nie lubi? – dopytał Karol Paciorek. – Tylko i wyłącznie. I jego żona (Joanna Kurska – przyp. red.) niestety bardzo mnie nie lubi. Nadal nie mam zielonego pojęcia, dlaczego – przyznała Doda. Rabczewska dodała też, że ma „bana” również w TVN, ale tę decyzję nieco lepiej rozumie. – To nie jest tak, że cały TVN czy TVP mnie nienawidzi. Są jednostki, które są decyzyjne, ale cała reszta to są normalni, fajni ludzie, z którymi mam super przelot. Ci ludzie mi po prostu kablują, ale ja nie chcę ich podkopywać, żeby nie daj Bóg przeze mnie nie stracili pracy – stwierdziła. Publicznej telewizji, na którą płacę podatki, już trochę nie rozumiem. Wygrałam tam prawie wszystkie festiwale, odebrałam różne nagrody w Opolu. Stąd nie rozumiem, dlaczego jedna osoba, w tym przypadku żona byłego prezesa, może stwierdzić, że tej piosenkarki nie wpuszczamy. To jest bardzo smutne – oceniła. Czytaj też:

