Smaszcz zamierza przeprosić Janachowską? Opublikowała wymowny komentarz

Spór Pauliny Smaszcz i Izabeli Janachowskiej rozpoczął się od niewinnego pytania dziennikarki, która zapytała Izabelę Janochwoską o kontrowersyjne wypowiedzi byłej żony Macieja Kurzajewskiego. Wówczas prezenterka podkreśliła, że jeśli „ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje”. Na odpowiedź celebrytki nie trzeba było długo czekać. Smaszcz podkreśliła, że kobieta nie powinna zabierać głosu, bo żadna z niej ekspertka, bowiem „strzeliła sobie dzidziusia” ze sporo starszym milionerem, a on dla niej zostawił żonę „w średnim wieku”. Janachowska odniosła się do tych zarzutów, a później głos zabrał jej mąż Krzysztof Jabłoński i zagroził procesem.

W wypowiedzi Pauliny Smaszcz, która ostatnio jest bardzo aktywna w komentowaniu życia osobistego innych osób z show-biznesu niepohlebnie została oceniona także Iwona Pavlović. Była żona prezentera „Pytanie na Śniadanie” podkreśliła, że jurorka „Tańca z Gwiazdami” ma trochę na sumieniu. – Co to są za ekspertki? Iwona Pavlović, która rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci i troje dzieci zostało po rozwodzie? – powiedziała wówczas.

Jurorka tanecznego show nie czuła się szczególnie urażona wywodem Smaszcz, w przeciwieństwie do Janachowskiej. W batalię włączył się mąż prezenterki. – Dalej sprawą zajmują się już nasi prawnicy, więc my nie będziemy udzielać kolejnych komentarzy. Jesteśmy na wakacjach i ten bardzo cenny dla nas czas przeznaczymy naszej rodzinie – powiedział w rozmowie z mediami.

Paulina Smaszcz o przeprosinach Janachowskiej. Co zamierza?

Na razie nie wiadomo czy sprawa faktycznie zostanie rozstrzygnięta prawnie, ale internauci zaczęli radzić Paulinie Smaszcz, by wycofała się ze swoich słów. „Gdyby tylko pani zdecydowała się przeprosić panią Izabelę i Iwonę Pavlović byłoby git. A co do Kurzopków, to powiem jedno... Czasami, żeby rozwiązać problem, wystarczy przestać w nim uczestniczyć i tyle” – czytamy w jednym z komentarzy. Co ciekawe, okazuje się, że była żona Kurzajewskiego absolutnie nie ma tego w planach. Zdecydowała się poinformować o tym internautów. „Chyba one mnie, bo pierwsze mnie obraziły, a ja nie dam sobie dmuchać w kaszę” – wyznała.

Czytaj też:

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą ogłosić zaręczyny w wyjątkowy sposób?Czytaj też:

„Top Model”. Zaskakująca decyzja jurorów. Odpadła faworytka