Znamy szczegóły pogrzebu Jerzego Połomskiego. Będzie miał charakter państwowy

Jerzy Połomski odszedł 14 listopada 2022 roku w wieku 89 lat. Artysta zmarł w jednym z warszawskich szpitali. Violetta Lewandowska, menadżerka gwiazdora, przekazała, że 89-latek miał infekcję, z którą nie poradził sobie jego organizm, mimo zaciętej walki lekarzy o jego powrót do zdrowia.

Szczegóły pogrzebu Jerzego Połomskiego

Jeszcze we wtorek 15 listopada dziennik „Fakt” podał, że Violetta Lewandowska i ZASP podjęli starania, by uroczystości pogrzebowe artysty miały charakter państwowy. Dziś, już oficjalnie, menadżerka Jerzego Połomskiego przekazała, że jego ostatnie pożegnanie odbędzie się w środę 23 listopada. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:30 w Kościele św. Krzyża na warszawskim Krakowskim Przedmieściu. Po mszy świętej żałobnicy udadzą się cmentarz. Już pewne jest, że ostatnie pożegnanie Połomskiego będzie miało charakter państwowy. Artysta zostanie pochowany na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. O godzinie 13:30 odbędzie się „odprowadzenie do groby rodzinnego w Alei Zasłużonych”.

Jerzy Połomski – życie prywatne

W 2019 roku Połomski ogłosił, że kończy karierę artystyczną. Piosenkarz nigdy nie wziął ślubu, nie miał też dzieci, a jego stan zdrowia nie pozwalał na to, aby mieszkał sam. W czerwcu 2021 r. artysta zgodził się na opuszczenie swojego mieszkania na Mokotowie i przeniesienie się do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie miał całodobową opiekę oraz współtowarzyszy, z którymi mógł spędzać czas.

Jerzy Połomski nie żyje. Z czego był znany?

Jerzy Połomski urodził się w 1933 roku w Radomiu. Chociaż znany jest głównie z występów estradowych, to na swoim koncie ma również role teatralne. Wylansował wiele utworów z lat 60. oraz 70. takich jak m.in.: „Cała sala śpiewa z nami”, „Nie zapomnisz nigdy” czy „Bo z dziewczynami”. W 2009 roku z rąk prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz otrzymał nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. Brał udział w licznych akcjach i koncertach charytatywnych, organizowanych przez fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko.

