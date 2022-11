Iga Cembrzyńska przetrzymywana? Rodzina aktorki uderza w TVP

Iga Cembrzyńska, polska aktorka, znana z filmów takich jak „Hydrozagadka”, „Skorpion”, „Panna i Łucznik” czy „Komedia z pomyłek” w 1971 roku związała się z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem. Na początku lat 80. para pobrała się. Byli razem aż do śmierci twórcy w 2016 roku. Nie doczekali się potomstwa. Aktorka po śmierci męża miała się załamac i popaść w alkoholizm. Z relacji przedstawionej przez brata aktorki Zbigniewa Cembrzyckiego wynika, że jej zawiadomiła go jej znajoma, widząc, co się z nią dzieje.

Mężczyzna w programie „Alarm!” na antenie TVP opowiedział, że mieszkanie aktorki zmieniło się w melinę, do której klucz miały inne osoby na osiedlu. Cembrzyńska była tak zaniedbana, że lekarz zdiagnozował u niej świerzb. Wystawił też opinię, że ma ona początki choroby Alzheimera. Brat legendarnej aktorki umieścił ją wtedy w Domu Aktora w Skolimowie, jednak spędziła ona tam zaledwie tydzień. Podczas pobytu w Domu Aktora miała zachowywać się „jak osoba pozbawiona świadomości”. Brat aktorki opowiedział w programie TVP, że odkrył pewnego dnia, że z jej konta zniknęło 100 tys. złotych. Stwierdził, że przelew zlecił szwagier aktorki Janusz Konratiuk. Aby uniemożliwić „rozkradanie majątku” Zbigniew Cebrzyński chciał ubezwłasnowolnić swoją siostrę. Sąd pierwszej instancji przychylił się do tego wniosku, jednak apelację złożyła sama aktorka przy pomocy Kontratiuka. W końcu wyrok się zmienił. Cembrzyńska zamieszkała w domu nieżyjącego już Janusza Kondratiuka i jego żony Beaty. Jej brat nie widział jej od 6 lat.

Brat Cembrzyńskiej był wielokrotnie skazany

Beata Madalińska-Kondratiuk, szwagierka, u której mieszka Iga Cembrzyńska, postanowiła wydać teraz oświadczenie w sprawie. Zapewniła, że przedstawione w TVP informacje są niezgodne z prawdą. „Materiał zawiera szereg nieprawdziwych informacji dotyczących mojej osoby i rodziny Kondratiuków. Również sytuacja życiowa Igi Cembrzyńskiej oraz warunki, w jakich dziś mieszka, zostały przedstawione niezgodnie z rzeczywistością” – czytamy. „Pragnę podkreślić, iż zainicjowany przez Zbigniewa C. program, jak również treści przez niego wygłaszane, wpisują się w wieloletnie, niezrozumiałe nękanie swojej siostry Igi Cembrzyńskiej” – stwierdziła, dodając, że mężczyzna został prawomocnie skazany za przywłaszczenie pieniędzy należących do Igi Cembrzyńskiej i Andrzeja Kondratiuka, na karę pozbawienia wolności. Usłyszał ponadto wyrok za zakłócanie spokoju aktorki. „Zachowanie Zbigniewa C. jest dalszym powielaniem działań, za które został już skazany wyrokami polskich sądów” – podkreśliła.

Beata Madalińska-Kondratiuk oburzona postawą Telewizji Polskiej

Autorka oświadczenia dodała, ze jest oburzona zachowaniem Telewizji Polskiej. „Pragnę wyrazić oburzenie wobec twórców programu, którzy w żaden sposób nie dokonali podstawowej weryfikacji faktów, nie dając mi jednocześnie możliwości odniesienia się do stawianych w materiale tez. Wyemitowanie programu »Alarm!« przez TVP S.A. godzi w moje dobre imię, ale przede wszystkim obraża wielką artystkę Igę Cembrzyńską. Przerażające jest to, że w telewizji publicznej stosuje się praktyki niemieszczące się w kanonach etyki dziennikarskiej” – czytamy

