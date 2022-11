Julia Wróblewska o załamaniu nerwowym. Ewa Drzyzga nie powstrzymała łez

Julia Wróblewska w listopadzie 2021 roku poinformowała swoich fanów, że rozpoczyna leczenie w ośrodku psychiatrycznym. Wcześniej wielokrotnie opowiadała, jak zmaga się z depresją, atakami paniki, a także przyznała, że zdiagnozowano u niej zaburzenie osobowości borderline. Jak wówczas podkreśliła, na pobyt w placówce zdecydowała dobrowolnie w walce o swoje zdrowie psychiczne. Uprzedziła też fanów, że z tego powodu będzie rzadziej udzielać się w mediach społecznościowych.

Julia Wróblewska o szczegółach załamania nerwowego

Obecnie gwiazda coraz chętniej mówi o swoim zdrowiu. Kilka miesięcy temu wyznała, że obecnie pracuje jako kelnerka, ponieważ jednym z zaleceń było podjęcie pracy poza show-biznesem. W środowym odcinku „Dzień Dobry TVN” celebrytka udzieliła wywiadu, a rozmowę poprowadziła Ewa Drzyzga. Na nagraniu widać, że samo wspomnienie tego trudnego czasu dalej wywołuje we Wróblewskiej ogromne emocje. Na pytanie jak wyglądał najgorszy moment, aktorka odpowiedziała: To było załamanie nerwowe, i to konkretne – takie, że nie panowałam nad sobą. Prowadząca chciała doprecyzować, jak objawiało się wspomniane załamanie. – Wybuchłam. Wcześniej przez kilka miesięcy nie mogłam wyjść z łóżka, a potem wybuchłam na siebie. Ciężko to było opanować, no i wtedy trafiłam do psychiatry – powiedziała gwiazda „Tylko mnie kochaj”.

Ewa Drzyzga nie kryła łez podczas rozmowy z Julią Wróblewską

W dalszej części materiału celebrytka wyznała, kto jej pomógł. To mama Wróblewskiej zgłosiła ją do psychiatry. Ewa Drzyzga nie unikała też tematu miłości. Na pytanie, czy uwierzyła w to, że warto ją kochać, Julia Wróblewska odpowiedziała: Nie, niestety. Jeszcze trochę drogi przede mną. Jeżeli pojawia się ktoś, kto chce mnie kochać w zdrowy sposób, po prostu tę osobę odpycham, albo sama się zachowuję tak, żeby było toksycznie.

W czasie rozmowy obie kobiety nie ukrywały łez. Na koniec spotkania prowadząca „Dzień Dobry TVN” nawiązała do tematu macierzyństwa. – Pomyślałam sobie, że przeszłaś taką drogę, że będziesz super mamą. Ośmielam się to powiedzieć, bo powiedziałaś, że chcesz założyć rodzinę – powiedziała łamiącym się głosem.

