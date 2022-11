To ukochany Dagmary Kaźmierskiej? Są na wspólnych fotkach, a fani próbują rozwikłać zagadkę

Dagmara Kaźmierska zasłynęła dzięki programowi „Królowe życia” na kanale TTV. Celebrytka ma na koncie kryminalną przeszłość – odbywała 14 miesięcy pozbawienia wolności za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwo, stręczycielstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. To nie przeszkodziło jej jednak w zrobieniu kariery w telewizji i wydaniu książki. Jakiś czas temu ukazała się jej biografia „Prawdziwa historia Królowej Życia”, a zapowiedziana jest już kolejna, która ukaże się w listopadzie, zatytułowana "Prawdziwa historia Królowej Życia. Za kratami".

Chociaż z pozoru Kaźmierska dzieli się w swoich mediach społecznościowych dosłownie każdym aspektem swojego życia, nie pokazała wciąż swojego ukochanego. Każdy kto był u mnie w życiu był ukrywany, jeśli chodzi o moje sprawy uczuciowe. Kiedy ja już będę miała kogoś takiego, jak kim był ojciec Conana, i to będzie już ta osoba, on będzie moim mężem, to ok, to pokażemy. Ale jak ja czegoś nie jestem pewna, to nie. Jeśli go pokażę, to nie będę musiała nic mówić. Nie przejdzie niezauważalny – argumentowała w rozmowie z Jastrząbpost.

Kaźmierska pokazała ukochanego?

Teraz ponad milion obserwujących jej profil na Instagramie fanów zastanawia się czy mężczyzna ze świeżo zamieszczonych fotek to wybranek serca Kaźmierskiej. „I love my.”.. – napisała Kaźmierska przy zdjęciach i dodała kilka serduszek. W komentarzach posypały się gratulacje, jednak część fanów twierdzi, że Kaźmierska chce ich „nabrać”, a mężczyzna ze zdjęć to po prostu jej przyjaciel.

