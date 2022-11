Zmarł John Aniston. Jennifer Aniston żegna znanego ojca

O śmierci Johna Anistona poinformowała w mediach społecznościowych sama Jennifer Aniston. „Słodki tata... John Anthony Aniston. Byłeś jednym z najpiękniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek znałam. Jestem tak wdzięczna, że wzbiłeś się do nieba w pokoju – i bez bólu. I to akurat 11 listopada! Zawsze miałeś doskonałe wyczucie czasu. Ta liczba na zawsze będzie teraz miała dla mnie jeszcze większe znaczenie. Kocham Cię na zawsze” – napisała Jennifer Aniston i zamieściła kilka wspólnych fotek ze swoim ojcem.

John Aniston. Kim był?

John Aniston urodził się na Krecie, a w wieku dwóch lat jego rodzice wyemigrowali do USA. Tam otworzyli w Chester restauracje. Aniston miał też dwie siostry. Skończył studia na Stanowym Uniwersytecie Pensylwanii na kierunku sztuki teatralnej. Jennifer Aniston jest jego córką z pierwszego małżeństwa z Nancy Dow. Po rozwodzie ponownie ożenił sie z Sherry Rooney, z którą miał syna Alexandra.

Od 1975 roku Aniston występował w operach mydlanych, w tym m.in. w „Love of Life” czy „Search for Tomorrow”. Szeroka publika kojarzy go jednak najbardziej z „Dni naszego życia”. Gościnnie pojawił się też w „Kochanych kłopotach”.

