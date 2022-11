Paulina Nowicka o relacji z Jakubem Rzeźniczakiem. Zdradziła, czy planują ślub i dzieci

Po tym jak synek Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka zmarł na nieuleczalną chorobę, byli partnerzy przestali walczyć ze sobą w mediach społecznościowych. Wciąż są jednak pod lupą mediów, a szczególnie związek sportowca z nową partnerką Pauliną Nowicką. Piłkarz związał się z kobietą w połowie 2021 roku. Para wydaje się w sobie zakochana bez pamięci, co rusz chwalą się w swoim uczuciem na Instagramie. Niedawno udostępniła nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak para robi sobie identyczne tatuaże w tych samych miejscach. Zdecydowali się na delikatny wzór róży z dopiskiem „always”. „Nasz… drugi wspólny tatuaż” – napisała celebrytka.

Paulina Nowicka planuje ślub i dzieci z Jakubem Rzeźniczakiem?

Teraz Paulina Nowicka zorganizowała serię pytań i odpowiedzi. Podeszła do tego ze sporym zaangażowaniem i odpowiedziała na te mniej i bardziej błahe pytania. Jeden z internautów chciał wiedzieć, jak sportowcowi udało się zdobyć zaufanie celebrytki. Ta podkreśliła, że najpierw warto kogoś poznać. „Trzeba kogoś poznać, zanim się oceni” – czytamy. Inny z fanów zapytał, jak układa się jej z Jakubem Rzeźniczakiem. Podkreśliła, że „są razem szczęśliwi”. Kolejny z internautów zapytał, czy planują ślub. W odpowiedzi celebrytka pochwaliła się zdjęciem ze swoim partnerem i opatrzyła je ikonką pary młodej oraz emotikoną proszą o dyskrecję.

Podczas serii pytań i odpowiedzi pojawił się też wątek zmarłego Oliwiera. Fani chcieli wiedzieć, czy celebrytka zdążyła poznać dziecko swojego partnera. „Niestety nie było to możliwe” – odpowiedziała. Wyznała też, że już była z ukochanym na grobie chłopca. Kolejny wątek dotyczył chęci posiadania dzieci, na co odpowiedziała twierdząco. Jeden z fanów zdobył się na sporą odwagę i poruszył wątek innych relacji sportowca. „Nie boisz się, że Ciebie też kiedyś zostawi, skoro to tak szybko idzie, jak w poprzednich relacjach?” – brzmiało pytanie. „Boję się tylko śmierci bliskich” – odpisała Paulina Nowicka.

