Ostre wpisy polskich gwiazd po wypowiedziach Kaczyńskiego. Nie przebierają w słowach

Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński w sobotę 5 listopada w Ełku, ponownie wypowiadał się na temat Polek. – Kobiety się decydują na dzieci albo się nie decydują (...) Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie – stwierdził, określając rzekomy alkoholizm wśród kobiet „dawaniem sobie w szyję”. Kaczyński stwierdził ponadto, że mężczyźni muszą pić przez 20 lat, aby się w pełni uzależnić, natomiast kobietom wystarczą jedynie dwa lata. – Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa – powiedział.

Wypowiedzi Kaczyńskiego wywołały falę oburzenia, a znane osoby komentują je licznie w sieci. Oto, co piszą.

Monika Mrozowska



Monika Mrozowska, że żałuje, iż obejrzała wypowiedź prezesa. „Kolejne pseudonaukowe tyrady na temat kobiecego alkoholizmu. Skąd pan to wygrzebał? Proszę to powiedzieć tym kilkunastoletnim pijanym chłopcom, że do ich alkoholizmu to jeszcze ho ho… ale muszą mieć oko na pijane koleżanki. I gdzie… są te dzieci? Pana dzieci? Skoro pan taki obyty w temacie” – pyta aktorka.



Tomasz Oświeciński



Głos w sprawie zabrał też Tomasz Oświeciński. „Smutni Panowie, którzy nawet nie posiadają rodziny chcą im mówić jak żyć, ile dzieci rodzić, rządzić ich ciałem, a także liczyć ilość wypitych drinków. Nie będę się rozpisywać, bo każdy normalny człowiek ma pewnie takie samo stanowisko jak ja” – podkreślił i zapewnił, że „jest z kobietami”.



Aleksandra Żebrowska



„Wystarczyło nie brać w szyję” – napisała Aleksandra Żebrowska, publikując zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.



Anna Tatarska



Dziennikarka Anna Tatarska stwierdziła, że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego była absurdalna i seksistowska. „Poziom pychy i oderwania od świata rządzących nie tylko zadziwia. On jest śmiertelnie niebezpieczny” – podkreśliła.



Kinga Rusin



Kinga Rusin w swoim wpisie uznała, że Kaczyński zasugerował w Ełku, że w Polsce jest dramatycznie niska dzietność, bo młode kobiety rzekomo piją. „I to tyle co…faceci w ich wieku! Nie no, bo jak chłop „daje w szyję”, nieważne ile ma lat, to dzieci przecież się rodzą! Często niechciane, porzucane, zaniedbane, bite, ale są!” – podkreśliła dziennikarka.



Beata Sadowska

Beata Sadowska w swoim wpisie zwróciła uwagę na to, że Jarosław Kaczyński nie jest kobietą, nie jest w związku z kobietą oraz nie ma dzieci, więc nie powinien wypowiadać się o rodzicielstwie. „Pierwszego syna urodziłam, mając 38 lat, drugiego – 41. Według pańskiego rozumowania (choć o rozum trudno tę dedukcję posądzać), wcześniej byłam pijaczką i »nie rokowałam«” – czytamy.





Ewa Chodakowska



Ewa Chodakowska w swoim wpisie stwierdziła, że słowa Kaczyńskiego to „szczyt nienawiści do kobiet. „Przecieram oczy ze zdumienia, obserwując sytuacje w życiu publicznym, kiedy to o nas, o naszych wyborach, decyzjach, naszym życiu, mężczyźni wypowiadają się z taką łatwością i lekkością, snując jednocześnie teorie przyprawiające mnie o mdłości” – podkreśliła. Zapewniła także, że fakt, iż nie ma dzieci, jest jej świadomym wyborem i jest to jej prawo do życia na własnych zasadach.



Anna Lewandowska



Anna Lewandowska oskarżyła polityków o to, że w niesprawiedliwy sposób oskarżają kobiety, zamiast dostrzegać realne problemy. Przyznała, że bycie mamą było jej największym marzeniem i zanim się spełniło, podobnie, jak inne kobiety, doświadczyła poronienia.



Karolina Korwin-Piotrowska

Karolina Korwin-Piotrowska zacytowała słowa Kaczyńskiego, pisząc: „Tako rzecze przywódca dzielnego narodu wybranego, którego imię 44 a Matka Boska jest królową. Brawo, Polska”.



Paulina Smaszcz

„Pana słowa wypowiedziane o kobietach w Ełku, świadczą o tym jak nienawidzi pan kobiet, jak wywołują w panu obrzydzenie i niechęć” – napisała w poruszającym poście Paulina Smaszcz a potem zadała Kaczyńskiemu szereg pytań o to, jakie ma prawo oceniać kobiety, jeżeli nigdy nie był w związku i rodziców, jeżeli nigdy nie miał dzieci.



„Ten kraj, dzięki twojej polityce, buduje z roku na rok niechęć do kobiet, którym nawet nie dorastasz do pięt. Ograniczasz nasze prawo do demokracji, świadomych wyborów, edukacji, godnych zarobków, prawa o decydowaniu o naszym macierzyństwie i życiu oraz edukacji naszych dzieci. Osoby starsze zostawiasz w biedzie i głodzie, licząc tylko ich głosy. Chore dzieci, niepełnosprawne umysłowo i fizycznie, zostawiasz na pastwę losu, bo tylko miłość i oddanie ich rodziców powodują, że żyją w godności” – napisała. Przyznała we wpisie, że jest mamą dwóch synów, a troje dzieci jej umarło, mimo że „nigdy nie dawała w szyję”.





Monika Olejnik



Monika Olejnik skomentowała sprawę krótko. Dodała zdjęcie z lampką wina i napisała: „Na zdrowie w oparach absurdu!”. Czytaj też:

