Elżbieta Dmoch trafiła do szpitala. „Lekarze przez kilkanaście dni walczyli o jej życie”

Elżbieta Dmoch to wokalistka i flecistka, która początkowo występowała w zespole rockowym Nieznajomi, a następnie w kapeli Warszawskie Kuranty. Później, z Januszem Krukiem, z którym tworzyła drugi z tych zespołów, założyła 2 plus 1. W składzie zespołu znalazł się również Andrzej Rybiński, zastąpiony później przez Andrzeja Krzysztofika, a następnie Cezarego Szlązaka. Grupa stworzyła hity „Windą do nieba”, „Chodź, pomaluj mój świat”, „Wstawaj szkoda dnia” czy „Iść w stronę słońca”.

W 1973 roku Dmoch i Kruk wzięli ślub. Mężczyzna zmarł na zawał serca w 1992 roku. Po raz ostatni Dmoch wystąpiła w 2002 roku w Łomży, wykonując największe przeboje 2 plus 1. Później przeprowadziła się z Warszawy do wsi Gładków w gminie Tarczyn. Piosenkarka unikała rozgłosu. Teraz „Super Express” podał alarmujące informacje o jej stanie zdrowia.

Elżbieta Dmoch z 2 plus 1 trafiła do szpitala

Dmoch trafić miała ostatnio do jednego ze stołecznych szpitali, gdzie – jak podaje „SE” – „lekarze przez kilkanaście dni walczyli o jej życie”. Tabloid podał, że artystka zmagała się z koronawirusem, a potem zapaleniem płuc. Miała także kłopoty z krążeniem. 71-latka upadła w sklepie i nie mogła samodzielnie wstać.

Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej, który odebrał Dmoch ze szpitala, przekazał, że teraz piosenkarka będzie miała pomoc medyczną i materialną, a wkrótce czekają ją wizyty u specjalistów i remont mieszkania, które dostosować trzeba do jej potrzeb.

– Grupa osób wciąż stara się pomóc zdiagnozować sytuację i zorganizować opiekę. Prawdę mówiąc, jesteśmy w procesie – powiedział mężczyzna już w rozmowie z portalem Onet. — Wszystko okaże się wkrótce, jesteśmy jeszcze przed paroma spotkaniami z lekarzami. Jest wciąż trochę słaba w tej chwili, ale nie dzieje się nic takiego, co mogłoby wzbudzać u ludzi niepokój. Trzeba poczekać na rozwój wypadków. Wszystko jest na jak najlepszej drodze — dodał.

