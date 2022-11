Polska konstytucja nie zakazuje małżeństw jednopłciowych. Czy coś się zmieni?

Aktywiści Jakub i Dawid, którzy pobrali się Portugalii, podjęli próbę zalegalizowania małżeństwa w Polsce. Odmówił im jednak tego zarówno kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jak i wojewoda. Para postanowiła walczyć o swoje prawa w sądzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił ich skargę, jednak podzielił argument, że konstytucja nie stanowi przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

„W sprawie legalizacji naszego małżeństwa po pięciu latach dotarliśmy do najwyższej instancji w Polsce – Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podczas rozprawy po raz pierwszy NSA stwierdził jednoznacznie – nasza KONSTYTUCJA nie zabrania małżeństw osób tej samej płci. To historyczne słowa obalające mit powtarzany przez prawą stronę od lat. Dziś sąd rozprawił się z tym kłamstwem ostatecznie” – napisali w sieci Jakub i Dawid. „Także jeśli kiedykolwiek usłyszycie Ziobrę, Czarnka, Pawłowicz, albo Ziemkiewicza mówiących, że nasza Konstytucja zabrania małżeństw jednopłciowych, to wiedzcie, że kłamią” – dodali.

Wojewódzki Sąd Administracyjny napisał co prawda, że sama konstytucja nie stoi na przeszkodzie zawarcia małżeństwa przez pary jednopłciowe, jednak pozostałe ustawy, regulujące tę instytucję, już to stwierdzają. Na przeszkodzie zawarcia małżeństwa przez pary jednopłciowe stoi zatem prawo polskie jako całość.

