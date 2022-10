Maciej Musiał pożegnał członka rodziny. Opublikował wzruszający post

Maciej Musiał od roli Tomka Boskiego w serialu „Rodzinka.pl” przeszedł długą drogę. Aktor może pochwalić się już kilkoma międzynarodowymi sukcesami. Aktor m.in. pojawił się w serialu Netflixa „Wiedźmin”, gdzie wcielał się w rolę sir Lazlo. Zagrał też w innym serialu Netflixa – „1889”. Jego działalność to jednak nie tylko kino. Niedawno Musiał otworzył w Warszawie klubokawiarnię Cafe Podrygi.

Maciej Musiał w żałobie. Zmarł jego ukochany dziadek

Gwiazdor jednak nie ukrywa, że rodzina jest dla niego bardzo ważna. Chętnie chwali się świetną relacją ze swoją mamą, z którą bierze też udział w wielu kampaniach sponsorowanych. Teraz opublikował post, w którym wyznał, że zmarł jego ukochany dziadek, który miał 98 lat. „Żegnaj dziadku. Dałeś mi tak wiele. Uczyłeś, żeby kochać świat ludzi i Boga. Kochałeś Polskę, której tak wiele oddałeś” – zaczął Maciej Musiał. Celebryta podkreślił też, że jego przodek brał udział w wielu ważnych dla kraju walkach. – „Wyzwalałeś Wilno, walczyłeś w Bitwie pod Surkontami, po wojnie jako żołnierz niezłomny, wciąż stawiałeś opór, za co na wiele lat trafiłeś do więzienia. Nigdy nie czułeś się bohaterem. Ale nim byłeś. Tak bardzo pragnąłeś żeby inni podzielali Twoją miłość do Polski. Obiecuje nieść Cię w sercu zawsze” – czytamy.

W dalszej części długiego postu Maciej Musiał opisał wszystkie sukcesy swojego dziadka. Jak czytamy, senior miał na swoim koncie wiele wyróżnień: Odznaczony Krzyżem Walecznych (1944), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasług, Krzyżem Partyzanckim oraz Krzyżem Armii Krajowej.

Czytaj też:

Paulina Smaszcz znów uderza w Macieja Kurzajewskiego. Chodzi o wykształcenieCzytaj też:

Sara James dała koncert w USA. Gwiazda pozuje z Jessicą Albą