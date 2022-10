Natasza Urbańska pierwszy raz o uzależnieniu. Z czym walczy?

Natalia Urbańska jest obecna w polskim show-biznesie od lat. Gwiazda swoje pierwsze kroki zaczęła stawiać w wieku kilkunastu lat w Studio Buffo. Na swoim koncie ma dwie solowe płyty: „One” i „Rajd 44”. Ostatnio wystąpiła w filmie „365 dni”. Prywatnie jest związana z dyrektorem teatru Studio Buffo Januszem Józefowiczem. W 2008 roku para pobrała się, a chwilę później na świat przyszła ich córka Kalina.

Natasza Urbańska zdradziła, od czego jest uzależniona

Natasza Urbańska w rozmowie z redakcją Jastrząb Post przyznała się do pewnego uzależnienia. Gwiazda opowiedziała o nim ze szczegółami i otwartością. Jak się okazało, wokalistka spędza za dużo czasu w internecie. – W dzisiejszych czasach ciężko jest odciąć się od internetu. Ja jako artystka wykorzystuję te dostępne platformy jak Facebook, Instagram, żeby mieć kontakt ze swoimi fanami, żeby tam wypuszczać muzykę, żeby dzielić się informacjami. To jest niezbędne w dzisiejszych czasach. Ale prywatnie najchętniej bym to wyłączyła i poświęciła więcej czasu sobie, rodzinie – wyznała.

Urbańska zdradziła też, jak usiłuje z tym walczyć. – Staram się to balansować, jednak ten telefon cały czas jest w ręku i zdaję sobie sprawę, że jestem trochę uzależniona od telefonu. Ale czy z tym walczyć? Czy próbować sobie to równoważyć? Robię to drugie – przyznała. Żona Janusza Józefowicza opowiedziała, jakich sposobów używa. – Staram się wyłączać i odpoczywać, i nie zasypiać z telefonem. Często tak jest, że jeszcze wieczorem coś przejrzę i nagle okazuje się, że siedzę tam dwie godziny. Więc włączam zdrowy rozsądek, mówię: Nie Natasza, wyłączamy. Budzik na rano i nie ma telefonu. W ten sposób staram się skracać ten czas w sieci – podsumowała.

