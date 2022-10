Agata Rubik opublikowała sentymentalny wpis. Świętuje z mężem wyjątkową rocznicę

Agata Rubik lubi relacjonować swoje życie prywatne i dzielić się z fanami miłymi i rodzinnymi chwilami. Żona Piotra Rubika doskonale odnajduje się w roli influencerki. Uwielbia relacjonować życie swojej rodzinne, podróże, wspomnienia. Na jej Instagramie pojawia się też wiele postów sponsorowanych. Nie brakuje jej też dystansu do siebie. Media społecznościowe Rubików pełne są zabawnych Tik-Toków, na których razem z córkami: Heleną i Alicją, tańczą i wygłupiają się.

Agata i Piotr Rubikowie świętują rocznicę

Teraz Agata Rubik kolejny raz udostępniła osobiste wspomnienie. Fani mogą zobaczyć zdjęcie z podróży Rubików do USA. Na fotografii celebrytka stoi wtulona w kompozytora, a ten całuje ją w policzek. W tle widoczny jest piękny krajobraz i most. Najważniejszy jest jednak podpis. „17 lat razem!” – czytamy. Jak wynika z hasztagów, 22 października to rocznica pierwszego pierwszego pocałunku pary. Kiedy jeden z fanów zapytał, czy od tej czułości zaczęli uznawać się za parę, żona Rubika potwierdziła. Podkreśliła też, że nic więcej tego dnia się nie wydarzyło. „Dodam tylko, że dawkowaliśmy sobie przyjemności” – napisała rozbawiona.

instagram

Agata Paskudzka i Piotr Rubik – historia miłości

Znajomość Piotra Rubika i jego wybranki od początku budziła ogromne emocje. Kompozytor, który był wówczas u szczytu popularności, bez pamięci zakochał się w 19 młodszej modelce. Para poznała się podczas wyborów piękności, w których udział brała przyszła żona gwiazdora. W 2005 roku Rubik do wyborów Miss Polonia przygotowywał oprawę muzyczną. Mimo że celebrytka nie wygrała, a zajęła trzecie miejsce, to zyskała wielką miłość. Rubikowie uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par show-biznesu. Doczekali się dwóch córek: 13-letniej Heleny i Alicji, która obecnie ma 9 lat.

Czytaj też:

Natalia Janoszek ironicznie komentuje udział Dody w „12 krokach do miłości”