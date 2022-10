„Rolnik szuka żony”. Anna Bardowska jest w ciąży? Internauci doszukują się wskazówek

Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się dzięki programowi „Rolnik szuka żony”. Przypadli sobie do gustu w 2. sezonie popularnego show TVP i założyli wspólnie rodzinę. Teraz aktywnie dzielą się swoim życiem codziennym w mediach społecznościowych.

Na Instagramie profil Ani Bardowskiej obserwuje aż 265 tysięcy osób, którzy chętnie komentują każdy post, wstawiony przez nią do sieci. Jedną z ostatnich fotek, jakimi się podzieliła, było wspólne zdjęcie z jej dziećmi. „To był piękny dzień. U was też tak cieplutko?” – zapytała swoich fanów. Na zdjęciu ubrana jest w szeroki sweter w biało-czarne paski, czarne rajstopy, a całą stylizację dopełnia paskiem, zaciśniętym we wcięciu talii.

Internauci twierdzą, że Ania Bardowska jest w ciąży

Z jakiegoś powodu zdjęcie to wywołało ogromne poruszenie na Instagramie influencerki. Jej fani zaczęli bowiem domniemywać, że jest ona w trzeciej ciąży. „Ania promienna jakby kryła jakaś tajemnicę. Badania itd. może kolejna pociecha w drodze” – napisała jedna z komentujących. Bardowska postanowiła odpowiedzieć na zaczepny komentarz. „Badania krwi zawsze robię regularnie... Sobie, dzieciom ale też Grześkowi wykupuję pakiety” – napisała.

„A tyle się mówi ostatnio, żeby nie pytać o takie rzeczy, że to nie na miejscu, niekulturalnie, nieładnie, bez klasy... jak jeszcze trzeba tłumaczyć, mówić głośno o tym, że pytanie o ciążę NIGDY nie powinno paść, tym bardziej w przestrzeni publicznej” – zwróciła później uwagę inna z internautek. „A ja nie rozumie co w tych zdjęciach jest takiego że ludzie twierdzą że jesteś w ciąży” – dopisała kolejna.

Czytaj też:

QUIZ z polskich kultowych programów. Pamiętasz je jeszcze?