Meghan Markle zmieniła treść wywiadu po śmierci Elżbiety II. Burza po porównaniu do Diany

Meghan Markle zdecydowała się udzielić wywiadu magazynowi „Variety”. Pierwsza rozmowa odbyła się jeszcze przed śmiercią Elżbiety II. Po uroczystościach pogrzebowych żona księcia Harry'ego poprosiła o aktualizację tekstu. To właśnie nowa wersja wywiadu została opublikowana. Dziennikarze nie zdecydowali się na ujawnienie, o czym początkowo mówiła księżna Sussex.

Spore kontrowersje wzbudziła zapowiedź wywiadu. „Variety” we wstępie do rozmowy została porównana do księżnej Diany. Meghan Markle przedstawiono jako zdeterminowaną, ale kochającą mamą. Wystarczy spędzić dzień w jej towarzystwie, ab przekonać się, jak niezwykłą jest kobietą. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych głosów. Internauci sugerowali, że tego typu słowa są absolutnie nieuprawnione.

Meghan Markle o relacjach z Elżbietą II

W rozmowie z „Variety” Meghan Markle opowiedziała o uczuciach, które towarzyszyły jej po śmierci Elżbiety II. Żona księcia Harry'ego podkreśliła, że czuje ogromną wdzięczność za to, że miała okazję poznać brytyjską królową. Dodała, że jest dumna z tego, że monarchini tak ciepło ją przyjęła. Słowem nie wspomniała jednak o innych członkach rodziny królewskiej i relacjach m.in. z Karolem III czy Kate Middleton.

– To, co jest naprawdę pieknę to spuścizna, którą monarchini zostawiła w wielu różnych wymiarach. Elżbieta II była doskonałym wzorem dla wszystkich kobiet. Każdego dnia pokazywała, jak powinno wyglądać prawdziwe przywództwo – opowiadała Amerykanka.

Żona księcia Harry'ego dodała, że chociaż dla brytyjskiej rodziny królewskiej czas po śmierci królowej był niezwykle trudny, miał też swoje dobre aspekty. – Otrzymaliśmy tyle ciepła i miłości, głosy wsparcia płynęły z całego świata. Mój mąż, który zawsze stara się szukać dobrych stron powiedział, że jego ukochana babcia dołączyła do męża, z którym spędziła niemal całe swoje życie – tłumaczyła Meghan Markle.

Meghan Markle o planach na przyszłość

Meghan Markle w dalszej części rozmowy zapewniła, że nie ma zamiaru wracać do aktorstwa. Podkreśliła, że jest to dla niej skończony etap. Księżna Sussex dodała, że wraz z mężem koncentruje się teraz na działalności charytatywnej. Opowiedziała także, jak wygląda jak typowy dzień.

– Pracujemy z Harry'm głównie z domu, dzięki czemu mamy więcej czasu dla naszych dzieci. Teraz jest najważniejszy etap ich życia, chcemy w nim aktywnie uczestniczyć. Czasu nie da się cofnąć. Dużo osób myśli, że mieszkamy w centrum Los Angeles, ale tak naprawdę od miasta dzielą nas aż dwie godziny drogi samochodem – tłumaczyła.

Amerykanka zdradziła również, jak w jej związku wygląda podział obowiązków. – Mąż zajmuje się obsługą internetowych komunikatorów a ja głównie odpowiadam na maile – wyjaśniła.

Czytaj też:

Po koronacji Karola III decyzja Elżbiety II może zostać zmieniona. Chodzi o przyszłość CamilliCzytaj też:

Meghan Markle wspomina rolę hostessy w teleturnieju. „Byłam zredukowana do słodkiej idiotki”