Cichopek i Kurzajewski zadebiutowali jako para w „PnŚ”. Widzowie zażenowani

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski 19 października 2022 pierwszy raz prowadzili program Pytanie na Śniadanie jako oficjalna para. Prezenterzy, którzy w duecie prowadzą program TVP „Pytanie na Śniadanie” byli o to podejrzewani od dawna, ale dopiero jakiś czas temu przyznali, że łączy ich coś więcej niż stosunki zawodowe. Celebrytka z okazji swoich 40. urodzin wybrała się na romantyczną wycieczkę do Ziemi Świętej, w której towarzyszył jej nowy partner. Co ciekawe, Cichopek i Kurzajewski pochwalili się nawet swoim uczuciem na wizji. W jednym z odcinków połączyli się ze studiem „PnŚ” i opowiedzieli o łączącym ich uczuciu.

Fani „PnŚ” ostro ocenili wspólny występ Cichopek i Kurzajewskiego

Podczas swojego rodzaju debiutu stres u Katarzyny Cichopek był widoczny gołym okiem. Aktorka mimo sporego doświadczenia ewidentnie musiała wymuszać uśmiech. Było widać, że jest mocno spięta. Poranne pasmo rozpoczął temat płukania jamy ustnej.

Chwilę po pożegnaniu z widzami w mediach społecznościowych pojawiła się lawina niepochlebnych komentarzy. Widzowie „Pytania na Śniadanie” nie kryli zniesmaczenia. Wielu z nich podkreślało swoje rozczarowanie porannym programem. „Niesmak i zażenowanie. Dzisiaj nie da się oglądać tego programu”; „I po co im były te foty z Jerozolimy. Niesmacznie się ich teraz ogląda”; „Chciałam oglądać »Pytanie na śniadanie«, ale się nie da. Kaśka i Kurzajewski, więc muszę przełączyć na »Dzień dobry TVN«, szkoda”; „Nie można tych ludzi oglądać”; „Czuję niesmak, kiedy widzę tę parę razem na antenie. Żyją w konkubinacie, a promują wartości chrześcijańskie. Brak słów na tę hipokryzję”; „Nie chcemy oglądać tej pary” – czytamy pod postem na Instagramie.

Jeden z internautów zauważył też pewną rozbieżność podczas wątku Jerzego Stuhra, który kilka dni temu został przyłapany na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu. Dodatkowo aktor potrącił motocyklistę. „Mam niesmak po czerwonym dywanie i super doniesieniu o Jerzym S. Zamazujecie mu twarz, po czym pokazujecie jego oświadczenie z pełnym nazwiskiem... Jak wiadomo, pan Jerzy i jego syn nie są lubiani przez PiS, i tak to się przekłada na program śniadaniowy... szkoda, że nie powiedzieliście o swoim Czarnku i jego szwagrze” – czytamy.

