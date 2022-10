Quebonafide będzie miał problemy? Został pozwany przez gwiazdę porno

Quebonafide to jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Artysta ciągle zaskakuje swoich fanów i bierze udział w różnych projektach, czasami żonglując swoimi wcieleniami artystycznymi. Ostatni singiel pod pseudonimem Quebonafide wydał na początku czerwca. Mimo że obecnie tworzy pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, to dalej ciągną się za nim sprawy z przeszłości. Tym razem fani, słuchając kawałka „Papuga”, podejrzewali, że gwiazdor może mieć problemy z prawem. Teraz przyznał się do nich w mediach społecznościowych i wyjawił, z kim się sądzi.

Do mediów właśnie trafiły informacje, że gwiazdor musi stawić się w sądzie w związku z procesem dotyczącym byłej gwiazdy porno Teen Kasia. Jakiś czas temu Quebonafide wydał piosenkę o takim samym tytule, jak pseudonim kobiety. Rapował w nim o wychowaniu się na polskich filmach dla dorosłych, w których występowała właśnie wspomniana aktorka. W opisie na YouTube gwiazdor określił to jako „sentymentalną podróżą do starszych numerów rapera”.

Quebonafide pozwany przez gwiazdę porno

Sentymentalna podróż widocznie nie przypadła do gustu aktorce o pseudonimie Teen Kasia, ponieważ postanowiła pozwać rapera. Kiedy Quebonafide na swoim Twitterze ogłosił, że chce pochwalić się kolejnym sukcesem swojej firmy Miss Ti, ale zrobi to jak tylko wyjdzie z rozprawy, jeden z fanów zapytał: „Cóż to za rozprawa, bandyto?”. Nie musiał czekać długo na odpowiedź. Jakub Grabowski odpisał krótko, ale nie zostawił złudzeń. „Teen Kasia” – czytamy. Nie wiadomo, o co dokładnie gwiazda porno pozwała rapera i czego żąda.

