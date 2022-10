Anna Powierza wspomina rozbieraną sesję sprzed 20 lat. Tak zmieniła się Czesia z „Klanu”

Anna Powierza zasłynęła rolą skromnej Czesi w serialu „Klan”, choć nie był to jej debiut. Mimo że aktorka zagrała w wielu filmach i serialach, to jednak łatka serialowej Czesi przylgnęła do niej na dobre. W pewnym momencie swojej kariery Anna Powierza chciała trochę zaszaleć i wzięła udział w rozbieranej sesji dla magazynu „CKM”. Teraz wróciła wspomnieniami do tego momentu i na Instagramie opublikowała kilka fotek.

Anna Powierza na rozbieranych zdjęciach. Grafik zaszalał

Aktorka nie ukrywa rozbawienia zdjęciami sprzed lat. Nic dziwnego, bo pomysł na całą sesję był dość komiczny. Na zdjęciach Anna Powierza ze złą miną przystawia pistolet do słuchawki telefonicznej lub czyta „Kubusia Puchatka”, siedząc na toalecie... Równie zabawny wydaje się retusz zdjęć. Trzeba przyznać, że grafik zaszalał, na co zwróciła uwagę też sama aktorka.

Wtedy, jak zobaczyłam te zdjęcia, płakałam. Z niewyjaśnionych powodów grafik, który obrabiał zdjęcia, postawił sobie za cel zrobić mnie bardziej sztuczną niż podróba lalki barbie z PRL-u. Wtedy myślałam, że to kretyn – napisała Anna Powierza w opisie do zdjęć.

Teraz aktorka przeprasza grafika i ironicznie przyznaje, że wyprzedził on swoje czasy.

To był geniusz, który śmiało wyczuwał trendy nadchodzących czasów. To artysta, który jednym kliknięciem myszki spełniał marzenia o zabiegach medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, filtrach i mejkapach – dodała.

instagram

W komentarzach fani chętnie komplementowali aktorkę oraz żartowali z przesadnego retuszu.

Babka granat.

No padłam, szczególnie przy zdjęciu na kibelku.

Już wiem, dlaczego każda ma teraz selfie w toalecie.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak zmieniała się Anna Powierza.

Czytaj też:

„Klan”. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie!Galeria:

Anna Powierza wspomina rozbieraną sesję sprzed 20 lat