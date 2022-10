Model z okładki 365 dni, teraz sam napisał erotyk. Przedstawił głównych bohaterów

Niziński jest modelem, który pozował na okładkach dziesiątek książek. Bierze także udział w licznych sesjach zdjęciowych, a efektami dzieli się na Instagramie, gdzie śledzi go 128 tys. ludzi.

Model z okładki „365 dni”, teraz sam napisał erotyk

Jak ogłosił we wtorek 4 października w swoich mediach społecznościowych, książka zatytułowana „Love is You”, którą napisał wspólnie z Angeliką Łabudą, powstawała 2 lata. „Dopiąłem swego i nie jestem już tylko modelem, którego twarz widzieliście na okładkach dziesiątek książek. Oficjalnie i z dumą dołączam do grona autorów” – podkreślił. „Swoją pracę wykonałem starannie, z ogromnym zaangażowaniem” – dodał.

Świeżo upieczony autor podkreślił, że z niecierpliwością będzie oczekiwał recenzji i ocen. „Mam nadzieje, że tytuł przypadnie Wam do gustu i polubicie głównych bohaterów: Michaela i Emilię” – czytamy.

