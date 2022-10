Rozenek-Majdan i Skórzyński w „Milionerach”. Wygrali fortunę!

Z powodu wyjątkowej okazji w programie pojawili się Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Krzysztof Skórzyński – prowadzący „Dzień dobry TVN”. Stawką w grze były pieniądze dla Fundacji TVN „Nie jesteś sam”.

„Milionerzy”. Rozenek Majdan odpowiedziała na pytanie o Igę Świątek

Pierwszym zadaniem duetu było dokończenie wiersza Jana Brzechwy: „na Wawelu, proszę pana, mieszkał smok, co zawsze z rana..”.. Warianty odpowiedzi to: A. rzucał kostką z marcepana; B. sprawdzał żonę, czy ubrana; C. zjadał prosię lub barana; D. naśladował gest Tarzana. Prowadzący zaznaczyli poprawną odpowiedź, czyli C.

Kolejne pytanie dotyczyło Igi Świątek i tego, co znalazła w pucharze podczas konferencji prasowej po wygranej US Open w 2022 r.? A. kompot rabarbarowy; B. żurek z jajkiem; C. śląskie z modrą kapustą; D. tiramisu. Odpowiedzią poprawną okazała się D.

Trzecie pytanie dotyczyło „Squid Game” i nie było łatwo ponieważ Rozenek-Majdan i Skórzyński nie oglądali serialu. Publiczność szybko podpowiedziała, że gra w czerwone, zielone światło najbardziej przypomina polską grę „raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”.

„Który instrument to tak zwane wiosło?” – brzmiało kolejne pytanie. Urbański przeczytał możliwe odpowiedzi: A. skrzypce; B. wiolonczela; C. flet prosty; D. gitara elektryczna. Poprawna oczywiście okazała się odpowiedź D.

Błyskawiczne odpowiedzi Skórzyńskiego, Rozenek dzwoni do Majdana

Uczestnikom przyszło się zmierzyć z pytaniem za 10 tys. złotych. „Wzór polka dots, który pokochała Myszka Minne i o którym śpiewał Frank Sinatra, to: A. pasy; B. kwiaty; C. grochy, D. kratka” – przeczytał prowadzący. Duet szybko wskazał dobrą odpowiedź, tj. C.

Przy kolejnym pytaniu znani uczestnicy skorzystali z koła ratunkowego „pół na pół”. „Jak najszybciej samochodem dostać się z Hollywood na Florydzie do Hollywood w Kalifornii?”. Jak się okazuje, przez Nebraskę.

Pytanie za 40 tys. złotych było okazją do „telefonu do przyjaciela”. Okazał się nim Radosław Majdan, który dumnie wskazał, że czerwony, ziejący ogniem trójgłowy smok jest herbem Targaryenów z „Gry o tron”.

Dobra passa trwała. Pytanie za 75 tys. złotych było polem do popisu dla Skórzyńskiego. Szybko wskazał on, że wyraz, który nosi w sobie ślad łacińskiego promienia, to „radio”.

„Wrony powiemy o maści: A. z wrony; B. na rany; C. konia; D. na koniaku” – brzmiało kolejne zagadnienie. Uczestnicy zaznaczyli odpowiedz C, która okazała się poprawną.

„Bombonierka z pralinami waży 160 gramów, a każda z dziesięciu pralinek 12 gramów. Ile wynosi tara? A. 12 gramów; B. 40 gramów; C. 120 gramów; D. 160 gramów” – przeczytał Urbański. Błyskawicznej odpowiedzi znów udzielił Skórzyński, wyznaczając B, czym zdobył dla drużyny 250 tys. złotych.

Milionerzy z Rozenek-Majdan i Skórzyńskim. Padło pytanie o milion!

Skórzyńskiemu i Rozenek-Majdan przyszło się następnie zmierzyć z wyzwaniem. „Na jaką literę należy zamienić »s«, żeby angielskie słowa oznaczające gąbkę, małżonkę i obcokrajowca zmieniły się we francuskie słowa o tym znaczeniu. A. a, B. e, C. o, D. u” – przeczytał prowadzący „Milionerów”. Para zdecydowała się na odpowiedź B, która była poprawną.

Mimo, że prowadzący „Dzień dobry TVN” przystąpili do pytania o milion, postanowili ostatecznie wycofać się z gry z gwarantowaną kwotą 500 tys. złotych. Jak brzmiało ostatnie pytanie? „Italo Calvino zaprosił do powieści »Jeśli zimową nocą podróżny« Tazia Bazakbala wprost z kart »Pożegnania jesieni«: A. Witkacego; B. Witolda Gombrowicza; C. Stanisława Mrożka; D. Italo Calvino” – odczytał Urbański. Prawidłowa okazała się odpowiedź A.

