Sara James zaskoczyła swoją metamorfozą. Jak teraz wygląda 14-latka?

Sara James już dawno podbiła serca polskiej publiczności. Wokalistka odniosła sukces w „The Voice Kids”, a później próbowała swoich sił w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Paryżu. Wykonanie utworu „Somebody” zapewniło jej poparcie telewidzów i jurorów, dzięki czemu została reprezentantką Polski. Ostatecznie w konkursie w grudniu 2022 roku zajęła drugie miejsce.

Wszystko się zmieniło, kiedy James wystąpiła w amerykańskim „Mam talent”. Już podczas castingu jeden z najsurowszych jurorów Simon Cowell wcisnął „złoty guzik”, co pozwoliło jej od razu wystąpić w półfinale. Sara James znalazła się też w finale formatu, ale nie zwyciężyła, mimo że zachwyciła jurorów. Nastolatka urodzona w Słubicach wykonała utwór Kate Bush „Running Up That Hill”.

Sara James zmieniła fryzurę!

Sara James już wróciła do Polski, a na lotnisku czekała na nią rzesza fanów. W rozmowach z mediami zdradziła, że nie wie, jak potoczą się dalsze losy. Dziennikarka zapytała ją, czy zamierza wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. – Nie wiem. Nic nie mówię, bo nie będę obiecywać. Zobaczymy moi drodzy – odparła tajemniczo. Mimo że nie znamy dalszych planów James, to wiadomo już, że zagra gościnnie na koncercie zespołu LemOn. Wokalista grupy Igor Herbut jest jednocześnie menadżerem młodej gwiazdy.

Sara James udostępniła na swoim InstaStores nagranie, w którym zaprasza na wspomniane wydarzenie. Jednak największą uwagę przykuwają jej włosy. 14-latka, która do tej pory miała kruczoczarne warkoczyki na całej głowie, zmieniła im kolor. Tą metamorfozą zaskoczyła swoich fanów. Teraz na głowie James gości fioletowy.

