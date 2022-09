Blanka Lipińska wyznała, że jest sapioseksualna. Co to oznacza?

Blanka Lipińska w 2014 roku napisała powieść „365 dni”, a w 2018 roku zdecydowała się ją wydać. W tym samym roku wydała także kontynuację powieści, zatytułowaną „Ten dzień”. Wieńczącą trylogię część „Kolejne 365 dni” autorka wydała w 2019 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę nad filmową adaptacją powieści. Film miał premierę w lutym 2020 roku. W 2022 roku na Netfliksa wpadły dwie kolejne produkcje z serii. Filmy, mimo krytycznych recenzji, były bardzo popularne wśród widzów. Prywatnie Lipińska jest obecnie związana ze scenografem Pawłem Baryłą.

Lipińska: Jestem sapioseksualna

Podczas wywiadu udzielonego we wtorek 27 września w podcaście „WojewódzkiKędzierski” Lipińska zapytana została o to, na jakich mężczyzn zwraca uwagę. – Jestem sapioseksualna, więc mężczyźni kręcą mnie głową – stwierdziła autorka. Dodała ponadto, że jej partner „musi mieć finezję” i pieniądze, ponieważ „nakręca ją nonszalancja”.

Co oznacza termin sapioseksualizm? To termin, który powstał kilka lat temu, dzięki portalowi amerykańskiego OK Cupid. Wprowadzono tam wówczas opcję wyboru „sapioseksualności” jako preferencji seksualnej. Polega na odczuwaniu pociągu do osób o ponadprzeciętnej inteligencji. Sapioseksualistów pociąga też umiejętność zaskakiwania, organizowania wspólnego czasu czy szybkiego kojarzenia faktów.

