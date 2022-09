Już dwie kobiety twierdzą, że miały romans z Adamem Levinem. Żona wokalisty Maroon 5 spodziewa się trzeciego dziecka

Adam Levine i Behati Prinsloo pobrali się w lipcu 2014 roku po prawie dwóch latach randkowania. Przywitali swoje pierwsze dziecko, córkę Dusty Rose, w 2016 roku. Ich drugie dziecko, córka o imieniu Gio Grace, urodziła się w 2018 roku. Obecnie modelka jest w ciąży z ich trzecim dzieckiem. Niecały tydzień po tym, jak para to ogłosiła, Sumner Stroh nagrała na TikToku wideo, w którym twierdz, że miałam romans z artystą.

– Miałam romans z mężczyzną, który jest żonaty z modelką Victoria's Secret. Wtedy byłam młoda, naiwna. Szczerze mówiąc, czuje się wykorzystana. Nie byłam nigdy na świeczniku, więc bardzo łatwo mną manipulować – stwierdziła. Potem pokazała zdjęcia wiadomości pomiędzy nią a Adamem Levinem. Widać na nich, jak wokalista Maroon5 pisze: „Jak zobaczyłem cię na żywo, wiedziałem, że jestem skończony”; „Na żywo jesteś 50 razy gorętsza”. – Adam i ja spotykaliśmy się przez około rok. Po tym, jak przestałam z nim rozmawiać na kilka miesięcy, tak ponownie wszedł w moje życie – powiedziała, po czym pokazała wiadomość wysłaną na Instagramie przez Levine'a: „Ok, poważne pytanie. W drodze mam kolejne dziecko i jeżeli będzie to chłopiec to naprawdę chcę go nazwać Sumner. Co ty na to? Jestem całkowicie poważny”. – Pomyślałam, że jestem w piekle. Moja moralność została nieświadomie naruszona. Byłam całkowicie zmanipulowana – kontynuuje instagramowa modelka.

Sumner Stroh wyjaśnia potem, dlaczego zdecydowała się upublicznić swoją historię. Twierdzi, że wysłała screenshoty wiadomości z piosenkarzem do kilku znajomych, a jeden z nich chce je sprzedać tabloidowi. – Jestem zawstydzona, że zaangażowałam się w relację z człowiekiem, który nie ma żadnego szacunku i wyrzutów sumienia – stwierdziła.

Kolejne oskarżenia pod adresem Adama Levine'a

Niedługo po tym, jak Stroh opublikowała swoją relację, z podobnymi oskarżeniami wyszła kolejna kobieta Alyson Rose. W swoim wideo również oskarża Adama Levine'a o to, że zdradzał z nią swoją żonę. Pisze m.in. „Nie powinienem z tobą rozmawiać, wiesz?”, na co Alyson odpowiada: „Tak, ale jesteśmy tylko przyjaciółmi, więc nie ma w tym nic złego”. Kobieta przyznała, że ma o wiele więcej wiadomości, jednak nie czuje się komfortowo z zamieszczaniem ich w internecie. Gdy zderzyła się z internetowym hejtem fanów piosenkarza, opublikowała jednak filmik, w którym pokazuje, jak wiele wiadomości wymieniła z nim na Instagramie.

