Dorota Szelągowska bez makijażu. Pokazała fotki po Balu Fundacji TVN

Dorota Szelągowska chętnie pokazuje na Instagramie wnętrza swoich domów i innych miejsc, które ją inspirują. Swoim zmysłem estetyki i zamiłowaniem do swojego fachu potrafi oczarować tysiące odbiorców, których z dnia na dzień przybywa na jej Instagramie. Teraz do inspiracji związanych z tym, jak mieszka, Szelągowska dołożyła także porywający temat dbania o swoją sylwetkę. Rozpoczęła regularne ćwiczenia i to, ile pracy w nie wkłada, również relacjonuje w sieci.

Dlaczego Szelągowska zaczęła ćwiczyć?

Projektantka podkreślała w wywiadach, że zmianą stylu życia chciała zawalczyć o swoje zdrowie. – Przestałam prostować włosy, nadal się wszędzie marszczę, mogę udowodnić i zaczęłam ćwiczyć, więc nic więcej się nie wydarzyło w tym moim życiu. Rzeczywiście nienawidziłam zawsze ćwiczeń i wszelkiego sportu. Gardziłam tym. I chyba pierwszy raz się za to wzięłam, nie dlatego, żeby coś zmienić, tylko dlatego, żeby o siebie zadbać. I to chyba przynosi efekty – mówiła w rozmowie z Plotkiem.

Dorota Szelągowska bez makijażu

Od wielu lat Szelągowska związana jest również z telewizją TVN, gdzie współpracowała przy produkcjach formatów takich jak „Taniec z gwiazdami” czy „Dzień dobry TVN”. W minioną sobotę gwiazda pojawiła się na Balu Fundacji TVN, podczas którego ukazała w pięknej sukni swoją wysportowaną sylwetkę. Projektantka miała na sobie projekt Macieja Zienia, z którym chętnie pozowała do wspólnych zdjęć na ściance. Fotkami podzieliła się później w mediach społecznościowych, a po tym, jak wróciła do domu, pokazała też, jak wygląda, gdy zmyje z twarzy makijaż. „A jak człowiek już zmyje z siebie te warstwy piękna, to zostaje o to. Całkiem to lubię. Dobranoc” – napisała do swoich obserwujących.

