Ile będzie kosztować pogrzeb Elżbiety II? Kwota zwala z nóg

Informacja o śmierci królowej wstrząsnęła Wielką Brytanią. Od 8 września każdy dzień wypełniony jest wydarzeniami upamiętniającymi Elżbietę II. Rodzina królewska przekazała harmonogram uroczystości. Państwowy pogrzeb królowej odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w poniedziałek, 19 września o godzinie 11:00 czasu BST (o 12:00 czasu polskiego). Nabożeństwo w kaplicy św. Jerzego w Windsorze odbędzie się tego samego dnia o godzinie 16:00.

Obecnie trumna z ciałem królowej znajduje się w Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim. Kiedy w dniu pogrzebu zakończy się czuwanie, trumna zostanie przewieziona w procesji, na lawecie armaty Królewskiej Marynarki Wojennej, z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego na państwowy pogrzeb. Nabożeństwo poprowadzi arcybiskup Canterbury, a po mszy świętej trumna zostanie przewieziona do Zamku Windsor. Królowa spocznie u boku swojego męża księcia Filipa w Kaplicy św. Jerzego, w tym samym grobowcu, w którym jest pochowany jej ojciec, król Jerzy VI. Trumna zostanie złożona do grobu tylko w obecności rodziny.

Koszt pogrzebu Elżbiety II zwala z nóg

Jeden z zagranicznych portali wyliczył koszty całego wydarzenia. Jak podaje AJ+, pogrzeb może kosztować podatników Wielkiej Brytanii 6,9 miliardów dolarów, czyli 32,5 miliardów zł. Wiąże się to przede wszystkim z zapewnieniem ochrony dla szefów państw czy zagranicznych rodzin królewskich. Kolejnym wydatkiem będzie koronacja króla Karola III oraz zmiany monet, banknotów, emblematów na mundurach i paszportach. Warto też wspomnieć, że tego dnia Brytyjczycy nie pójdą do pracy a giełda oraz większość instytucji i firm pozostanie zamknięta, co wygeneruje kolejne koszty.

