„Warsaw Shore” powraca. Wiemy, co czeka widzów w 1. odcinku

Nagrania do tegorocznej edycji „Warsaw Shore” odbywały się we Wrocławiu. Ekipowicze zamieszkali w willi z 5. sezonu programu, w którym poznaliśmy takich uczestników jak Stifler, Ania „Mała” i Wojtek „WG”. Wśród tych, których oglądać będą mogli fani w 17. edycji znaleźli się „weterani” produkcji – Milena Łaszek i Patryk Spiker oraz twarze doskonale znane widzom z ostatnich sezonów show – Oliwia Dziatkiewicz, Lena Majewska, Jeremiasz „Jez” Szmigiel i Kamil Jagielski. Fani formatu zobaczą na ekranach również znanego z poprzedniej edycji Michała „Sarnę” Sarnowskiego. Do posiadłości znanej z 5. sezonu, zaproszona została też trójka nowych uczestników.

Stacja MTV zapewnia, że już pierwszy odcinek nowego sezonu dostarczy widzom wielu emocji. „Będzie zapoznawcza impreza, pierwsze flirty i wyznania, a niektórzy przekonają się, że pozory mogą mylić… Nie zabraknie też miłosnych trójkątów. Ale Sequento powalczy nie tylko o względy Mileny i Oliwii – chłopaki zmierzą się też w domowych zawodach kulturystycznych” – czytamy w opisie premierowego odcinka.

Gdzie oglądać 17. edycję „Warsaw Shore”?

Emisja pierwszego odcinka „Warsaw Shore” odbędzie się już w najbliższą niedzielę o 23.00 w MTV. Kolejne epizody będzie można oglądać co tydzień o tej samej porze. Wszystkie 13 odcinków dostępnych będzie również w serwisie Player.pl.

