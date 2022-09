Sara James dzieli się nowymi kadrami. Fani 14-latki są oburzeni

14-latka w finale amerykańskiego „Mam talent” zaśpiewała piosenkę „Running Up That Hill” z repertuaru Kate Bush. Wydawało się, że wykonaniem oczarowana była zarówno publika jak i jurorzy. Simon Cowell po raz kolejny zwrócił uwagę na młody wiek Sary James i jej sceniczną prezencję. Niestety mimo wielu pochwał, jakie usłyszała Polka w programie, odpadła już w pierwszym etapie finału, nie przechodząc do zwycięskiej piątki.

W odcinku, w którym poznaliśmy wyniki finaliści jeszcze raz prezentowali swoje umiejętności. Sara James miała okazję współpracować z zespołem Black Eyed Peas, z którym zaśpiewała piosenkę „Let's Get It Started”.

Wielki finał amerykańskiego „Mam talent” rozegrał się między tancerką Kristy Sellars, która łączy taniec na rurze z cyfrowymi efektami oraz libańską grupą taneczną Mayyas. To właśnie ci drudzy okazali się wielkimi zwycięzcami.

Fani oburzeni, że Sara James nie wygrała „America's Got Talent”

Sara James nie zamierza rezygnować z marzeń dalszego rozwoju swojej kariery i cieszy się, że zyskała w programie cenne lekcje, które zaowocują w przyszłości. Na Instagramie dodała wpis, w którym podziękowała wszystkim, z którymi miała okazję pracować.

Fani z całego świata w mediach społecznościowych Sary James wyrażają niezadowolenie z faktu, że 14-latka nie wygrała show.

„Sara James powinna wygrać ten program. I powinna znaleźć się przynajmniej w pierwszej trójce”; „Sara jako jedyna z finalistów miała w mniej niż 24 godziny milion wyświetleń pod występem, co oznacza, że jej występ najbardziej się podobał i był najbardziej klikalny”; „Właśnie straciliście widza. Sara powinna wygrać” – czytamy.

