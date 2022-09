Odmieniona Anna Wyszkoni na Instagramie. Fani: Niepodobna do siebie

Już w sierpniu rok temu fani zaczęli zwracać uwagę na metamorfozę Anny Wyszkoni. Piosenkarka, znana z hitów takich jak „Czy ten pan i pani”, „Agnieszka już dawno.”.. czy „Wiem, że jesteś tam”, podkreśliła wówczas, że to kwestia aparatu ortodontycznego. Później w rozmowie z portalem Pudelek.pl przyznała jednak, że nigdy nie ukrywała, że korzysta z medycyny estetycznej.

– Nie stosowałam diety zmieniającej rysy twarzy. To są przemiany, które dzieją się w moim życiu bardzo naturalnie. Nigdy nie ukrywałam, że korzystałam z medycyny estetycznej. Ona daje nam wspaniałe możliwości – podkreśliła artystka.

Anna Wyszkoni „niepodobna do siebie”?

Teraz temat powrócił za sprawą zdjęć, jakimi Wyszkoni dzieli się z fanami na Instagramie. Pod jej nowym postem pojawiły się komentarze, w których internauci zwracają uwagę, że 42-latka przestaje przypominać dawną siebie. „W Pani Ani nie ma już nic z poprzedniej Pani Ani” – czytamy. Podobne wpisy znajdziemy pod innymi fotkami w mediach społecznościowych gwiazdy. „Kiedy medycyna estetyczna, botoksy, kwasy itp. wjadą za mocno. Po co. Po co. Po co”; „Co te operacje robią, ledwo poznałem”; „To nie jest Wyszkoni!”; „Niepodobna do siebie” – piszą fani.

W naszej galerii możecie obejrzeć nowe zdjęcia Anny Wyszkoni. Czy waszym zdaniem rzeczywiście artystka już nie przypomina dawnej siebie?

