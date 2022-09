Uczestnik „Rolnik szuka żony” dużo schudł. Zobaczcie, jak zmienił się Adam Kraśko

„Rolnik szuka żony” wystartował z 1. edycją na antenie TVP1 w 2014 roku. W programie grupa rolników-singli szuka miłości. Jednym z nich był Adam Kraśko, który w momencie nagrywania odcinków do premierowego sezonu show miał 41 lat. Kraśko pochodzi z okolic Hajnówki. Został przedstawiony widzom jako wykształcony tokarz, który na co dzień uprawia pszenicę, owies oraz ziemniaki, a także hoduje krowy, świnie i drób. Chociaż wydawało się, że 41-latek znalazł swoją towarzyszkę życia w programie, to ku zaskoczeniu widzów, w finale odrzucił swoją faworytkę Anię.

W 2015 roku głośno było o występie Adama Kraśko w innym formacie – „Celebrity Splash!”, w którym dotarł aż do półfinału. Potem rolnik zaangażował się w karierę muzyka. Zaczął pisać i wykonywać piosenki disco-polo, z których niektóre stały się ogromnymi hitami, jak np. „Oj, Aniu, Aniu” – utwór ma ponad 4 mln wyświetleń w serwisie YouTube.

Adam Kraśko doznał poważnego złamania

Adam Kraśko chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Wciąż ma ogromną ilość fanów, których liczba zdaje się z dnia na dzień rosnąć z uwagi na jego karierę w branży muzycznej. Kiedy rolnik złamał poważnie nogę, zmuszony został do tego, by zmienić całkowicie swój dotychczasowy styl życia. Skrupulatnie dokumentował w sieci proces swojej rehabilitacji. Mężczyzna zaczął znacznie więcej ćwiczyć dzięki temu do tej pory udało mu się zrzucić na wadze 15 kilogramów. Zobaczcie, jak się zmienił.

