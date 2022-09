Elżbieta II nie żyje. Monarchinię żegnają artyści z całego świata

Pałac Buckingham poinformował o śmierci brytyjskiej monarchini o godzinie 18:30 w czwartek 8 września 2022 roku. „Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Małżonka pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu” – podano krótko na Twitterze. Po śmierci Elżbiety II na brytyjski tron wstąpił automatycznie Karol, jej najstarszy syn. Oficjalne ogłoszenie jego rządów nastąpi w piątek 9 września, gdy potwierdzone zostanie jego imię jako króla. Po śmierci monarchini w życie wchodzi też „operacja London Bridge”.

Królowa Elżbieta II dotknęła swoją osobą niejednego artystę i wpłynęła na niezliczone momenty w popkulturze. Korespondowała z Johnem Lennonem czy piła herbatę z Misiem Paddingtonem. Po tym, jak światem wstrząsnęła informacja o tym, że jej panowanie dobiegło końca, napłynęły kondolencje ze świata artystów, aktorów, muzyków i celebrytów z całego świata.

Ozzy Osbourne



„Wraz z moim krajem opłakuję odejście naszej największej Królowej. Ciężko myśleć o Anglii bez królowej Elżbiety II” – napisał Ozzy Osbourne.



Piers Morgan

„Największa monarchini w historii i najwspanialsza z Brytyjczyków. Godna, pokorna, mądra, stoicka i oddana służbie dla kraju, który kochała. Dziękuję za wszystko, proszę pani. Będziemy ci na zawsze dłużni” – napisał dziennikarz.



Elton John

„Wraz z całym narodem, jestem głęboko zasmucony informacją o śmierci Jej Królewskiej Mości Elżbiety II. Była inspirującą postacią i władała krajem podczas naszych wspaniałych ale też ciemnych chwil, z dumą, skromnością i autentycznym ciepłem. Królowa Elżbieta była ogromną częścią mojego życia – od dzieciństwa aż do teraz i będę za nią bardzo tęsknił” – napisał Elton John.





Miś Paddington



„Dziękuję pani za wszystko” - czytamy na Twitterze Misia Paddingtona.



William Shatner



„Jestem bardzo zasmucony informacją o odejściu Jej Królewskiej Mości Elżbiety” – napisał Shatner.



Maren Morris

„W górę, królowo” – napisała artystka.





George Takei



„Królowa Elżbieta II odeszła w wieku 96 lat. Moje myśli są z rodziną królewską i mieszkańcami Wielkiej Brytanii i całego świata, którzy opłakują jej odejście. W swoim czasie królowa widziała kraj, a nawet świat, który uległ przemianie. Nie będzie nikogo takiego jak ona” – czytamy we wpisie Takei.



Duran Duran

„Jej Wysokość Królowa przewodniczyła Wielkiej Brytanii dłużej niż jakikolwiek inny brytyjski monarcha. Poświęciła swoje życie ludziom i dała światu niezwykły przykład całym swoim panowaniem. Widziała zmiany, które wykraczają poza to, co każdy z nas może sobie wyobrazić. Stawiała czoła wyzwaniom i wznosiła się ponad nie. Jej życie było niezwykłe pod wieloma względami. Wszyscy będziemy za nią tęsknić i jesteśmy wdzięczni za niesamowitą służbę, jaką oddała mieszkańcom Wielkiej Brytanii i krajów Wspólnoty Narodów. Rodzinie królewskiej przesyłamy najgłębsze kondolencje. Jej śmierć kończy długi i wyjątkowy rozdział w historii Wielkiej Brytanii i świata” – czytamy we wpisie zespołu Duran Duran.



Jason Isaacs

„Żegnaj Wasza Wysokość. Nic w rodzinie królewskiej nie ma sensu we współczesnym świecie, a jednak ta królowa, nasza królowa, zasiadła na szczycie naszej niepisanej konstytucji i powstrzymała nasz kraj przed całkowitym rozpadem: to był jej rząd, jej armia, a ona była naszą wróżką chrzestną” – napisał aktor znany z serii filmów o Harrym Potterze. Czytaj też:

Elżbieta II nie żyje, Karol królem Wielkiej Brytanii. Emocjonalne słowa nowego monarchy