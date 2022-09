Jane Fonda ma raka. 84-letnia ikona przekazała, jak się czuje

Chłoniaki nieziarnicze (ang. non-Hodgkin Lymphoma) to grupa nowotworów złośliwych pochodzących z komórek krwi i tkanki limfatycznej. Zmienione nowotworowo, nieprawidłowe limfocyty gromadzą się w nadmiarze. Gromadzić się mogą we krwi, szpiku, węzłach chłonnych czy żołądku, płucach, wątrobie, nerkach lub mózgu.

Jane Fonda ma raka

W piątek 2 września amerykańska ikona, działaczka polityczna, aktorka i producentka, ogłosiła, że choruje na ten typ nowotworu. 84-latka teraz przekazała na swoim blogu, że po trzech tygodniach chemioterapii czuje się silniejsza niż kiedykolwiek i jest pewna, że da radę chorobie. „To nie jest moje pierwsze spotkanie z rakiem. Miałam raka piersi, przeszłam mastektomię, przeszłam ją bardzo dobrze i zrobię to ponownie” – podkreśliła.

Fonda podziękowała za wszystkie wyrazy miłości i wsparcia, jakie otrzymała od czasu, gdy ujawniła swoją diagnozę. „Od zeszłego tygodnia tak wiele osób napisało do mnie, że miało ten typ raka i są wolni od choroby od dziesięcioleci. Cóż, niedługo skończę 85. lat, więc nie muszę się martwić o dziesięciolecia. Jedno dziesięciolecie będzie ok” – zażartowała.

Fonda zapewnia o ciągłej walce

Dwukrotna laureatka Oscara i działaczka polityczna poruszyła także bliskie jej sercu kwestie takie jak opieka zdrowotna i zmiany klimatyczne. „Jestem boleśnie świadoma, że leczenie z najwyższej półki, jakie otrzymuje, nie jest czymś, na co liczyć może każdy w tym kraju i uważam to za parodię. To niesprawiedliwe i będę nadal walczyć o wysokiej jakości opiekę zdrowotną dla wszystkich” – zapewniła.

