Sebastian Fabijański ma nową dziewczynę? Został przyłapany

Mimo że Sebastian Fabijański i Maffashion rozstali się zaledwie dwa miesiące temu, to aktor znalazł sobie nową sympatię. Fotoreporterzy „Faktu” przyłapali aktora na randce z tajemniczą blondynką. Gwiazdor przyjechał na spotkanie motocyklem. Zakochani spędzili wieczór w ogródku jednej z popularnych restauracji. Nie zabrakło czułości i wylewnego pożegnania. Na zdjęciach, które opublikował tabloid widać, że Fabijański czuje się bardzo swobodnie w towarzystwie nowej wybranki. Kobieta miała na sobie krótki czerwony top i czarne spodnie. Aktor postawił na wygodę – pod strój motocyklisty włożył biały, szeroki T-shirt.

Maffashion i Sebastian Fabijański

Przypomnijmy, że Maffashion i Sebastian Fabijański rozstali się po kontrowersyjnym wywiadzie. Wówczas aktor wyznał, że podczas spotkania z transpłciową celebrytką Rafalalą był pod wpływem narkotyków i nic nie pamięta. Później miała szantażować go materiałami wideo. Sprawa trafiła do sądu. W czasie szczerej rozmowy gwiazdor rozpłakał się i wyznał, że zdradził matkę swojego dziecka. Para rozstała się, a na jaw wyszło, że także blogerka miała mieć romans. Tę informację przekazała właśnie Rafalala, która komentowała cały konflikt w mediach. Matka małego Bastka próbowała nie reagować na wszystkie doniesienia i nie udzielała się do momentu, kiedy Rafalala uderzyła wspólne dziecko Fabijańskiego i Kuczyńskiej. Wówczas wydała oświadczenie.

„Jeżeli coś w końcu miało mnie sprowokować, to się udało. Mogę czytać i słuchać o sobie najbardziej wymyślne rzeczy. I tak niejedno już w życiu przeczytałam. Ale wara od mojego syna!!! Jak można tak powiedzieć o dziecku!? »Zainteresowani« – zostawcie w spokoju mojego synka i mnie! Nie mieszajcie nas w wasze schadzki, »dogadania«, wywiady, umowy, zemsty i manipulacje. Dno dna” – czytamy. Po tym oświadczeniu Rafalala przeprosiła blogerkę. Synka Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego nazwała „ślicznym aniołkiem”.

