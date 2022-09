Rutkowski o Pavlović: Niewykluczone, że była takim naganiaczem gwiazd

Wszystko zaczęło się od ostrej oceny Iwony Pavlović, która skrytykowała taneczne umiejętności Krzysztofa Rutkowskiego. Jurorka „Tańca z Gwiazdami” przyznała, że wydawało jej się, że w dotychczasowych edycjach najgorszym uczestnikiem była Justyna Żyła, ale patrząc na występ Rutkowskiego, zmienia zdanie. Jego występ oceniła na 1 punkt. Jak sama przyznała była to „historyczna” chwila, ponieważ pierwszy raz w programie wystawiła tak niską punktację.

Konflikt Pavlović vs. Rutkowski

Krzysztof Rutkowski, który o Kryształową Kulę walczy z Sylwią Madeńską, musiał poczuć się urażony niską notą, ponieważ szybko zabrał głos na łamach prasy. Celebryta stwierdził, że ocena ma związek z prowadzeniem przez jego biuro sprawy Wojtka z Zanzibaru, który obecnie jest poszukiwany listem gończym za przestępstwa gospodarcze. Mężczyzna był założycielem osławionego ośrodka wypoczynkowego Pili Pili, gdzie chętnie bawili się celebryci.

W konflikt włączył się mąż „Czarnej Mamby”. Wojciech Oświęcimski ironicznie skomentował działania najpopularniejszego polskiego detektywa, który chce rozwikłać zagadkę wykroczeń wspomnianego mężczyzny. Podkreślił też, że gwiazdor powinien więcej trenować, żeby osiągnąć lepsze efekty na parkiecie.

Krzysztof Rutkowski twierdzi, że Iwona Pavlović pomagała poszukiwanemu

Po wypowiedzi Wojciecha Oświęcimskiego Krzysztof Rutkowski kolejny raz zabrał głos. W rozmowie z Pomponikiem powiedział, że mąż jurorki miał otrzymywać wynagrodzenie za pomoc Wojtkowi z Zanzibaru. – Będziemy starali się wyjaśnić, czy Iwona Pavlović miała związki przestępcze z Wojtkiem z Zanzibaru i czy brała wynagrodzenie. Docierają do nas informacje, że mąż Iwony Pavlović dostawał regularną pensję od słynnego Wojtka z Zanzibaru w wysokości 5 tys. dolarów za prowadzenie tzw. wirtualnego hotelu – stwierdził Rutkowski.

Według uczestnika „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” kobieta dzięki swojej popularności miała zachęcać gwiazdy do kontaktów z poszukiwanym. – Niewykluczone, że Iwona była takim naganiaczem gwiazd, z którymi miała bezpośrednie kontakty. I to gwiazdy stanowiły tło dla Wojtka z Zanzibaru do jego działań przestępczych, napędzały mu inwestorów, którzy składali ogromne kwoty pieniędzy na budowę hoteli, apartamentów na wirtualnych działkach, które były w zasadzie działkami rolnymi. Wojtek przedstawiał, że tu będzie stał hotel niczym w piosence Golec uOrkiestra. Te kwestie są badane – przyznał.

