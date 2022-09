Tatiana Okupnik wróciła do show-biznesu. Opowiedziała o depresji i macierzyństwie

Tatiana Okupnik przez siedem była skoncentrowana na rodzinie. W tym czasie wokalistka urodziła dwójkę dzieci i to im poświęcała całą energię. Teraz wydała singiel, który jest zapowiedzią jej czwartej solowej płyty „Mama idzie w długą”. Była wokalistka Blue Cafe zdobyła się na szczerość i udzieliła osobistego wywiadu portalowi Plejada. Celebrytka zdradziła reporterowi, że mimo komplikacji w czasie porodu, zdecydowała się na drugie dziecko. Podkreśliła, że bardzo zależało jej na tym, by jej pociecha miała rodzeństwo. – Jestem jedynaczką i chciałam, żeby moja córka miała rodzeństwo. Mój mąż ma brata, więc dla niego to też było naturalne. Po pierwszym porodzie szukałam pomocy u różnych lekarzy, ale jej nie dostałam. Rosła we mnie frustracja. Ale doszłam do wniosku, że jednak najpierw urodzę drugie dziecko, a później ewentualnie zaopiekuję się sobą i zadbam o swoje zdrowie – powiedziała.

Tatiana Okupnik o zdrowiu psychicznym

Okupnik otwarcie przyznała, że cierpiała na depresję. – Wszystko zaczęło się u mnie od depresji w trakcie pierwszej ciąży. W ogóle się tego nie spodziewałam. Przecież świadomie podjęłam decyzję, że chcę zostać mamą. Byłam zawodowo spełniona, mieliśmy z mężem i dom, i środki na utrzymanie dziecka. Niby wszystko się zgadzało, a u mnie pojawiły się emocje, których nie rozumiałam – relacjonowała.

Wokalistka zauważyła, że kiedy pojawił się u niej ten problem, to w internecie nie było zbyt wielu informacji z nim związanych. Opowiedziała o emocjach, jakie jej towarzyszyły. – Czułam się bardzo smutna, samotna i zagubiona. A moi bliscy nie byli w stanie zrozumieć, co się ze mną dzieje. Przecież zawsze byłam pozytywną osobą, która nawet w najtrudniejszych chwilach umiała znaleźć coś dobrego. Czekało mnie macierzyństwo, które konotowane jest ze szczęściem, a mnie rozłożyło na łopatki – podkreśliła. Poród celebrytki był wyjątkowo trudny i długi. – Rodziłam Matyśkę przez 34 godziny. Przez pięć godzin parłam. Ostatecznie lekarze zdecydowali się na cesarskie cięcie w pełnej narkozie, bo nic innego na mnie nie działało. Ale okazało się, że to nie był koniec problemów – wyznała. Ciągiem dalszym były m.in. problemy z defekacją. – Zwykła życiowa czynność, jaką jest defekacja, była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Przez trzy lata nie mogłam załatwiać swoich fizjologicznych potrzeb – powiedziała.

Tatiana Okupnik: Czułam się sfrustrowana

Kiedy Tatiana Okupnik urodziła drugie dziecko, dopadła ją depresja poporodowa. – Opiekowałam się dwójką dzieci i nie umiałam przyznać się do tego, że to ponad moje siły i potrzebuję pomocy. Czułam się sfrustrowana – relacjonowała. Okazało się, że wokalistka tęskni za swoim dawnym życiem, a jednocześnie się za to obwinia. Gwiazda wyznała, że terapia bardzo jej pomogła, a ona dzięki temu zmieniła swoje podejście. Jest dla siebie bardziej łaskawa i nie stawia potrzeb dzieci przed samą sobą. – Kiedyś nie pozwalałam sobie na słabości, byłam wobec siebie okrutnie wymagająca i karciłam się za każde przewinienie. W ogóle nie myślałam o sobie. Dziś jest trochę inaczej. Zdjęłam ten mocno zasznurowany gorset, który nosiłam przez lata i wrzuciłam na luz – podkreśliła.

