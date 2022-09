Konflikt Pavlović vs. Rutkowski zaognia się. Detektyw grozi jurorce?

Mimo że tegoroczna edycja „Tańca z Gwiazdami” liczy dopiero jeden odcinek, to niezmiennie budzi wielkie emocje. Zaczęło się od zdziwienia internautów po tym, jak z programu odpadła pierwsza para. Z show pożegnali się Łukasz Płoszajski i Wiktora Omyła. Tancerka ma najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S” w stylu standardowym i latynoamerykańskim. Jest mistrzynią Polski oraz wicemistrzynią świata. Natomiast Płoszajski to aktor znany z serialu „Pierwsza miłość” oraz najsłynniejszy polski mentalista, czyli Haker Umysłu.

Para zatańczyła do utworu „Początek”, a występ spodobał się jurorom, bo duet zgarnął 25 punktów. Mimo to, to właśnie Płoszajski i Omyła odpadli. Zarówno internauci jak i taneczny duet nie kryli zaskoczenia. W komentarzach pojawiły się nawet domysły, że to ustawka. Także w nagraniu, które znalazło się w mediach społecznościowych, Łukasz Płoszajski wyznał, że jest mocno zaskoczony.

Niskie noty dla Rutkowskiego

Taneczne występy celebrytów ocenia jury w składzie: piosenkarz oraz fan polskiego i brytyjskiego formatu Andrzej „Piasek” Piaseczny, niezastąpiona oraz widzącą każde niedociągnięcia Iwona Pavlović, znany z ciętego języka Michał Malitowski oraz aktor Andrzej Grabowski, dobry duch programu, który w każdej parze widzi tylko same plusy. Dodatkowo głosują widzowie, którzy mogą wysyłać SMS.

Wiele kontrowersji wywołał występ Krzysztofa Rutkowskiemu, którego Iwona Pavlović oceniła na zaledwie jeden punkt. To nie spodobało się najpopularniejszemu polskiemu detektywowi. Celebryta stwierdził, że niska nota ma związek z prowadzeniem przez jego biura sprawy Wojtka z Zanzibaru, który obecnie jest poszukiwany listem gończym za przestępstwa gospodarcze. Mężczyzna był założycielem osławionego ośrodka wypoczynkowego Pili Pili, gdzie chętnie bawili się celebryci.

- Po wywiadzie z jednym z publikatorów pokazały się zdjęcia Iwony ze słynnym Wojtkiem z Zanzibaru, który wyłudził od ludzi miliony, setki milionów złotych. (…) Myślę, że sytuacja (...) być może wpłynęła na tę bardzo surową ocenę i taką trochę złośliwość i jad, który wypłynął niestety z języka naszej Czarnej Mamby. (…) Powinna wiedzieć, czy zapłaciła, czy nie. Bo jeżeli zapłaciła za swój pobyt na Zanzibarze, powinna być spokojna, ale jeżeli tego nie zrobiła, to sam Wojtek ją pogrąży – powiedział Rutkowski reporterowi Pudelka.

Rutkowski grozi Pavlović?

Teraz głos zabrała „Czarna Mamba”. Iwona Pavlović podkreśliła, że ocena ma związek tylko z umiejętnościami celebryty. -Jaki związek ma mój pobyt na Zanzibarze z niską oceną tańca? Pan Rutkowski otrzymał jedynkę, bo? Bo nie potrafi tańczyć, i nie zrobił ani jednego kroku tanecznego, nie zasłużył na wyższą ocenę – wyznała.

To jednak nie koniec słownej przepychanki. W rozmowie z „Super Expressem” najsłynniejszy polski detektyw nakreślił zaskakującą wizję, w której jurorka może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. – Informacje, jakie posiada biuro Rutkowski, wskazują na to, że wiele osób powiązanych z innymi nielegalnymi interesami może być pociągniętych do odpowiedzialności karnej. Nasi ludzie wylatują do Tanzanii w najbliższych dniach. Jakie związki z nim miała Pavlović i jej mąż, to z pewnością zostanie wyjaśnione. Oby nie było tak, że zza stołu jurorskiego zostanie wywleczona przez funkcjonariuszy policji na wniosek tanzańskiego Interpolu w celu przeprowadzenia czynności procesowych na terenie Tanzanii przy jej udziale – groźnie podkreślił gwiazdor.

