Sławomir i Kajra zdradzili, jak wygląda ich wspólne życie w trasie. „Niewiele rozmawiamy”

Ostatnio w mediach głośno jest o ewentualnym rozwodzie Kajry i Sławomira. Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz wzięli ślub 11 lat temu, doczekali się też wspólnego syna Kordiana. Artyści nie tylko koncertują i pojawiają się w telewizji, ale także w teatrze, reklamach i filmach. Niebawem wspólnie poprowadzą show TVP „Tak to leciało”. W takich okolicznościach łatwo o kryzys w związku. Swojego czasu media rozpisywały się, że para celebrytów zamierza się rozwieść.

Sławomir i Kajra szczerze o swoim związku

Teraz Sławomir i Kajra opowiedzieli, jak wygląda ich życie w trasie. Doniesienia o tym, że spędzają ze sobą maksymalnie dużo czasu, okazały się prawdziwe. Wyznali też, że kiedy już są domu, to żyją zupełnie inaczej. - Jesteśmy nudni. Kochamy ciszę, w domu mamy ciszę, jak do nas przychodzą ludzie, to jest flauta, nic kompletnie się nie dzieje. Potrzebna jest ta cisza, żeby mieć energię, którą możemy dać na koncercie czy przed kamerami na planie programu. Staramy się tę energię kumulować, a gdy trzeba, dawać ją ludziom – zdradził Plejadzie muzyk.

Małżeństwo w trasie stara się spędzać ze sobą mało czasu, by nie przesadzić. – Gdy jesteśmy w busie, w trasie, staramy się spać, odpoczywać, przed koncertami faktycznie ze sobą niewiele rozmawiamy, bo musimy tę energię gdzieś kumulować, żeby potem wyjść przed publiczność i zrobić wszystko najlepiej, jak możemy – dodała Kajra. Wzajemne dawanie sobie przestrzeni potwierdził też wokalista. – Z ciekawostek, kiedy jedziemy busem koncertowym, to Kajra siedzi na samym przodzie, a ja na samym końcu. Jest zachowana bezpieczna odległość – wyznał Sławomir.

