Margaret wyznała, że była zgwałcona, kiedy miała 10 lat

Małgorzata Jamroży, czyli Margaret, zdecydowała się na wywiad z Karoliną Sulej, który jest fragmentem książki „Ciałaczki. Kobiety, które wcielają feminizm”. Tekst ukazał się w „Wysokich Obcasach”. To właśnie podczas tego wywiadu piosenkarka zdecydowała się wyznać coś, czego do tej pory nie mówiła. – Zostałam zgwałcona. Jako dziesięcioletnia dziewczynka – przyznała celebrytka. Na tym jednak zakończono ten wątek, ponieważ autorka te słowa określiła jako „zbyt bolesne i osobiste”.

Przez traumę Margaret już jako nastolatka rzuciła się w wir pracy i nie ukrywała, że dopiero niedawno wybaczyła oprawcy. - My, Polacy, doświadczeni wojnami, kryzysami, nie mieliśmy momentu w historii, w którym mogliśmy się poukładać z traumami. A jak nie masz uleczonego bólu, zadajesz ból innym. To, że coś takiego mogło mi się przydarzyć, jest efektem patologicznych sytuacji, które narastały przez generacje – wyznała.

Margaret ma za sobą próbę samobójczą

W bardzo osobistym wywiadzie celebrytka przyznała też, że kiedy show-biznes stanął przed nią otworem, to była lekach, a za sobą miała próbę odebrania sobie życia. - Kiedy na rynku ukazywał się mój pierwszy singiel „Thank you very much”, byłam na lekach i miałam za sobą próbę samobójczą. A tu przychodzą panowie i mówią: zostaw to, robimy karierę. Jak mogłam odmówić? Wybrałam życie - powiedziała Margaret.

Wokalistka śmiało wyznała, że była w tak złym stanie, że zaczęła zazdrościć inne kobiecie, że ta ma nowotwór. - To moje najczarniejsze wspomnienie. Zazdrościłam komuś, że ma raka. To mnie bardzo uderzyło. Po tym wydarzeniu po raz kolejny zaczęłam szukać pomocy specjalisty – relacjonowała.

Wszystko to sprawiło, że Margaret nagle postanowiła zupełnie zmienić swoje życia. W 2019 zdecydowała, że wycofuje się z życia publicznego i wydała oświadczenie. „Niestety ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia, niż sama dopuszczałam to w swojej głowie. Zewnętrzny głos rozsądku wydał mi jednak jednoznaczne polecenie – kategoryczna i natychmiastowa przerwa od spraw zawodowych – napisała wówczas. Później przeprowadziła się na wieś i całkowicie zmieniła styl muzyczny.

