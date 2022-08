Piotr Balicki nie żyje. Miał 38 lat

Informację o śmierci Piotra Balickiego potwierdziła w rozmowie z Plejadą rodzina zmarłego. Prezenter i współtwórca popularnych programów TVN poinformował o tym, że ma czerniaka w lutym. „Mój dom to obecnie sala nr 2 gdzieś w Centrum Onkologii. Rozpocząłem dość brutalną walkę z wilkiem. Nie ma spektakularnie pozytywnych perspektyw. Ok pogodzę się z tym” – mogliśmy przeczytać w przejmującym i szczerym poście, który odbił się szerokim echem. Przyjaciele z branży, ale także fani próbowali dodać Balickiemu otuchy. Wśród komentarzy pojawiły się słowa wsparcia od Piotra Gąsowskiego, Rafała Maseraka, Arka Kłusowskiego, Anny Kalczyńskiej czy Pauliny Sykut-Jeżyny.

Ostatni wpis, jaki znajdziemy na Instagramie lektora, mówi o tym, że zaczyna on „największą batalię swojego życia”. „Jeszcze Wam się nie pokażę, bo jeszcze nie ma kogo pokazywać, ale jak widzicie, już na początku wybrzmiewa słowo »JESZCZE«. A to dlatego, że w przeciągu 3 tygodni od ostatniego postu zacząłem wierzyć. Wierzyć, że się uda. Uda się dzięki Wam! Ludzie co Wyście odpierniczyli” – napisał.

Kim był Piotr Balicki?

38-latek był reżyserem, konferansjerem i trenerem autoprezentacji. Znany był jednak najbardziej ze swojej roli warm uppera, tj. osoby, która animuje widownię w trakcie nagrywania programów telewizyjnych. Współpracował przy popularnych show takich jak „Jak oni śpiewają”, „X-Factor”, „Taniec z gwiazdami”, „Mali giganci”, „Mam talent!” czy „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Czytaj też:

QUIZ. Teleturniej „Milionerzy” – wygrałbyś milion?