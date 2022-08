Anna Wendzikowska pozuje nago na okładce i apeluje

Ostatnio o Annie Wendzikowskiej jest głośno z kilku powodów. Pierwszym z nich była wypowiedź o niskich mężczyznach, która padła w „Dzień Dobry TVN”. Wówczas dziennikarka zasugerowała, że przedstawiciele płci przeciwnej nie są dla niej atrakcyjni jeśli nie są wysocy. Po burzy wywołanej tymi słowami przyznała, że dostawała nieprzyjemne wiadomości, a nawet życzenia śmierci. Postanowiła zniknąć z mediów społecznościowych, jednak w swoim postanowieniu wytrzymała zaledwie 10 dni.

Natomiast na początku sierpnia okazało się, że Wendzikowska po prawie 15 latach żegna się ze śniadaniowym programem TVN. Tą wiadomością podzieliła się z fanami przy pomocy mediów społecznościowych. Zaczęły się spekulacje, że celebrytka została zwolniona, jednak w jednym z komentarzy stanowczo temu zaprzeczyła.

Anna Wendzikowska pozuje nago na okładce

Teraz na Annę Wendzikowską znów zwrócone są oczy internautów. Gwiazda na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie okładki magazynu „Women's Health” z 2017 roku. Na fotografii dziennikarka jest zupełnie naga. W opisie wyjaśniła, jaki był powód. Już w pierwszym zdaniu oznaczyła konto użytkowniczki, która zachęca kobiety do większej otwartości w kwestii noszenia biustonoszy i zasłaniania piersi. „Od zawsze mówię, że ciało to nic wstydliwego. Mamy takie samo. Połowa z nas – jeden rodzaj. Druga połowa – drugi rodzaj. I niby dlaczego, według jakiej logiki, my kobiety powinnyśmy zasłaniać się bardziej?” – retorycznie zapytała gwiazda.

Celebrytka zdradziła, że chociaż ona zakrywa swoje ciało na plaży, to nie powinno być to niczym wstydliwym. „Sama nie wyskakuję na plażę topless, ale totalnie szanuję Francuzki czy Hiszpanki za to, że jest to dla nich najnormalniejsza rzecz na świecie” – podkreśliła. Na koniec nie zabrakło nawiązania do powodów do wstydu. „Ciało to sama natura. Są rzeczy, których niektórzy powinni się wstydzić zdecydowanie bardziej niż ciała” – napisała Wendzikowska.

