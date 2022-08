Jessica Mercedes i Kuba Karaś znów się rozstali? Jest komentarz celebrytki

Jessica Mercedes i Kuba Karaś to jednak z ciekawszych par polskiego show-biznesu. Blogerka modowa i znany muzyk byli ze sobą niemal dwa lata, kiedy na początku roku 2022 świat obiegły doniesienia o ich rozstaniu. Z informacji przekazanych przez parę wynika, że to muzyk zdecydował o końcu ich romantycznej znajomości. Miał podobno zakończyć relację z celebrytką podczas wspólnej podróży do Los Angeles. Rozłąka jednak nie była zbyt długa. Zakochani szybko do siebie wrócili i uczcili to romantycznym wypadem w Alpy. Od tamtej chwili mogliśmy podziwiać ich szczęśliwe życie. Zarówno Jessica Mercedes jak i Kuba Karaś chętnie chwalili się wspólnymi uroczymi i romantycznymi chwilami. Media społecznościowe obojga celebrytów były nimi przepełnione.

W rozmowach z dziennikarzami Jessica Mercedes bardzo lakonicznie i zwięźle skomentowała powrót do relacji z Kubą Karasiem. Wyznała, że się cieszy, ale nie przepada za zdradzaniem szczegółów ze swojego życia osobistego.

Jessica Mercedes i Kuba Karaś znów się rozstali?

Teraz portal Pudelek donosi, że związek nie przetrwał próby czasu. Jessica Mercedes i Kuba Karaś znów mieli się rozstać. Dziennikarze wspomnianej redakcji postanowili sprawdzić to u źródła i skontaktowali się z celebrytką. Zdradziła także, co było powodem rozstania. – Wspólnie postanowiliśmy się rozejść, bo mamy różne cele w życiu, plany na najbliższy czas i tryby życia – powiedziała. Blogerka modowa opisała też swoje obecne relacje z artystą. – Rozstaliśmy się w zgodzie i przyjaźni, i życzymy sobie jak najlepiej. Jess i Kuba – zakończyła Mercedes.

