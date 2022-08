Antoni Królikowski odwiedził syna. Był z mamą i ciotką

Mimo że wydawało się, że spór pomiędzy Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim przeszedł do historii i jest już wyciszony, to w połowie lipca znów zawrzało. Wszystko zaczęło się od odwołanych chrzcin dziecka małżeństwa. Przypomnijmy, chrzciny małego Vincenta zostały odwołane przez samą Joannę Opozdę po tym, jak dowiedziała się, że na sobotnią ceremonię został zaproszony jej ojciec. Inwitację skierować miał do mężczyzny sam Antoni Królikowski. Opozda przedstawiła całą sytuację, zamieszczając w sieci fotki z wymiany sms-ów z byłym partnerem. Później na profilu Opozdy na Instagramie pojawiło się długie oświadczenie, w którym ujawniła powody rozstania z Królikowskim i wyjaśniła całą sytuację. Zacytowała też wiadomości, które kochanka wysyłała do aktora, kiedy celebrytka była 9. miesiącu ciąży.

Następnie głos zabrał ojciec dziecka. Antoni Królikowski oskarżył Opozdę o manipulację w mediach, a także przelanie sobie na swoje prywatne konto bankowe wspólnych oszczędności. To nie umknęło uwadze aktorki, która zarzuciła byłemu partnerowi brak zainteresowania dzieckiem oraz niepłacenie alimentów.

Antoni Królikowski odwiedził syna

Widocznie aktor postanowił naprawić relacje z synem, bo jak donosi „Fakt”, pojawił się w mieszkaniu matki swojego dziecka w ostatni weekend. Według tabloidu gwiazdor nie był sam. Na spotkanie z małym Vincentem zabrał swoją rodzicielkę Małgorzatę Ostrowską-Królikowską oraz swoją ciotkę. Antoni Królikowski nie przyszedł też z pustymi rękami. – Miał ze sobą torby z prezentami. Podczas spotkania z pierworodnym, które trwało grubo ponad godzinę, prezentami wnusia obdarowała też babcia – relacjonują media.

