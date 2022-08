Kontrowersyjne słowa Lindy. Młynarska ostro odpowiada: Rzygnąłeś Pan gadką

Bogusław Linda, mimo że nie udziela wielu wywiadów, znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi, które często rozpalają opinię publiczną do czerwoności. Nie inaczej jest teraz. Słowa aktora na temat m.in. „poprawności politycznej” wywołały burzę.

– Kocham Wrocław. To miasto ma najpiękniejsze kobiety, zawsze tak było. Tu jest taka mieszanka ras, zresztą sama pani wie, że jesteście superlaskami w tym mieście. Przepraszam bardzo, bo temat lasek zdominował moją odpowiedź i zapomniałem, o czym miałem mówić – zaczął swoją wypowiedź Linda.

Młynarska o słowach Lindy: Gadka podchmielonego wuja

„To brzmi jak gadka podchmielonego wuja na rodzinnej imprezie. Tego samego, co to za »cycusia złapie« i skomentuje tyłeczek. Nie cierpimy tego. Kobiety z Wrocławia, Warszawy, Paryża, Honolulu oraz wygwizdowa dolnego od kilku pokoleń starają się takim jak pan wyjaśnić, że nasze istnienie nie ogranicza się do tego, jak wyglądamy, a to czy pan, albo inny dziad lubieżny, uważa nas za atrakcyjne, nie ma dla nas znaczenia” – ostro skomentowała tę wypowiedź dziennikarka i prezenterka Paulina Młynarska.

Linda krytykuje poprawność polityczną

To jednak nie koniec kontrowersji, które wywołał gwiazdor. Bogusław Linda został zapytany o kobiece ruchy w kinie. Nie szczędził też języka w kwestii „poprawności politycznej”, której – jak sam przyznaje – nie znosi.

– Sądzę, że to jest totalna głupota. To jest coś takiego jak w Stanach Zjednoczonych, że przy Oscarze muszą być nominacje dla kobiet i muszą być nominacje dla Murzynów, czarnych, czy c***, nie wiem, jak tam się ich nazywa, nie wiem, jak poprawnie politycznie mówić. Dlaczego? – powiedział Linda na antenie radia RAM. I dodaje: – Nie znoszę poprawności politycznej, jeżeli nie jesteśmy szowinistami, to po co jest podział na kobiety i mężczyzn? Uważam, że niczym się nie różnimy, więc po c*** ten podział? Uważam, że wy jesteście dużo lepsze i fajniejsze niż faceci. Ale o tym nie mówię głośno – stwierdził aktor.

Młynarska odpowiada

Paulina Młynarska w odpowiedzi zwróciła uwagę, że jeszcze nie tak dawno temu kobiety miały znacznie trudniej i od tego czasu zrobiliśmy duży krok naprzód.

„Jest pan białym facetem, więc pewnie pan nie zauważył, ale do czasu wywalczenia i okupionego wielkim kosztem wprowadzenia parytetów, czy to w filmie czy medycynie, albo polityce, goście wyglądający i zachowujący się jak pan stanowili 99 proc. dopuszczanych do pracy w prestiżowych zawodach i na wysokich stanowiskach. O nagrodach nie wspominając. Przypomnę, że Maria Skłodowska-Curie nie mogła osobiście odebrać Nobla, bo Akademia nie wpuszczała kobiet w swoje progi. Przeszliśmy kawał drogi od tamtej pory, ale pan nie rozumie” – napisała dziennikarka.

Linda: Faceci są dziećmi do 40. roku życia. „Ktoś tu, k***a, musi być dorosły”

Bogusław Linda był krytyczny nie tylko w stosunku do ruchów kobiet i „poprawności politycznej”. Mówił również o mężczyznach, którzy, jego zdaniem, dojrzewają znacznie później niż kobiety.

– Facet się robi facetem nie w wieku 20 lat, nie w wieku 30. Facet się staje facetem dopiero po czterdziestce. Wy, kobiety, jesteście dużo wcześniej dojrzałe, a faceci są dziećmi do 40. roku życia, podejrzewam. Bo muszą nabrać doświadczenia. Muszą się obić, muszą stracić parę zębów, mieć parę złamanych kości – zauważa aktor.

Na tę wypowiedź Paulina Młynarska zareagowała szczególnie emocjonalnie. Nie zostawiła na Lindzie suchej nitki.

„No tu to mam ochotę się wydrzeć!!! Wiesz pan, dlaczego faceci późno dojrzewają??? Między innymi dlatego, że patriarchalne społeczeństwo zarządzane przez takich jak pan zwala na kobiety opiekuńcze funkcje wobec słabszych – dzieci i seniorów! Bo ktoś tu, k***a, musi być dorosły, kiedy Piotruś Pan poluje, nurkuje, żegluje, skacze ze spadochronem, chla, jara, zajmuje się sobą i r*cha gdzie popadnie” – napisała Młynarska i dodała na koniec: „Chciał Pan udzielić cool wywiadu, a rzygnąłeś Pan gadką z lat 90-tych, pozbawioną elementarnej wrażliwości i grama pokory”.

