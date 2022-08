Aktorka z „Ania, nie Anna” i „Stranger Things” dokonała „coming outu”. Po raz kolejny

Amybeth McNulty światową sławę zdobyła dzięki serialowi „Ania, nie Anna”, opartym na serii książek „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery. Aby otrzymać tę rolę na castingu pokonała 1889 dziewcząt. Teraz oglądać ją możemy też w serialu „Stranger Things” Netfliksa, w którym wciela się w Vickie.

Co ciekawe, „coming out” aktorki nie jest jej pierwszym. Już w czerwcu, w trakcie miesiąca dumy, przekazała na Instagramie, że jest osobą biseksualną. W poście podkreśliła też, że potrzebowała 8 lat, żeby zdać sobie sprawę z tego faktu o sobie. „Przypuszczam, że to mój oficjalny coming out... Kiedy więc mówiłam wcześniej, że was rozumiem, to dlatego, że jestem jedną z was” – napisała.

Amybeth McNulty po raz kolejny dokonała „coming outu”

Teraz aktorka po raz kolejny postanowiła podzielić się ze światem swoją orientacją seksualną, sugerując jasno, że zapomniała o pierwszym „coming oucie”, co spowodowało konsternację u jej fanów. Tym razem aktorka zamieściła wideo na TikToku, w którym mówi: „Kiedy grasz osobę bi, a sama nie dokonałaś jeszcze coming outu”, nawiązując do swojej roli w „Stranger Things”. Tym razem McNulty postanowiła pokazać także na wideo swoją partnerkę, z którą od dłuższego już czasu zamieszcza także zdjęcia na Instagramie.

