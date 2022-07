Fundacja pożegnała synka Rzeźniczaka i Stępień. Ile zebrano na jego leczenie?

Mały Oliwier, syn modelki Magdalena Stępień i piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, cierpiał na Malignant Rhabdoid Tumor of the Liver. Jeden z najrzadszych, bardzo agresywnych i opornych na leczenie nowotworów złośliwych – mięsak tkanek miękkich, a w naszym przypadku wątroby.

Ze względu na rzadką chorobę jego rodzice podjęli decyzję o leczeniu go w specjalistycznej klinice w Izraelu. Modelka organizowała internetowe zbiórki na leczenie synka, które nagłaśniali inni celebryci jak Anna Lewandowska czy Qczaj. Stępień też na bieżąco informowała o stanie zdrowia synka.

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień żegnają swojego syna

Rodzice chłopca walczyli o jego życie przez wiele miesięcy, ale niestety nie udało się go uratować. W czwartek 27 lipca opublikowali smutny wpis, informujący o śmierci ich synka. W nim Rzeźniczak i Stępień wyjaśniają, że choroba malucha szybko się rozprzestrzeniła i Oliwier zmarł w Izraelu, gdzie próbowano go wyleczyć w specjalistycznym szpitalu. „Czujemy niewyobrażalny ból, ale i ogromną wdzięczność, za każdy dzień jego życia. Było tych dni dokładnie 376” – napisali rodzice chłopca. Mimo że ojciec chłopca głównie przebywał w kraju, to w piątek udał się do Izraela. Powodem były złe rokowania lekarzy. Piłkarz zdążył pożegnać się z synem.

Fundacja żegna chłopca

Fundacja Siepomaga opublikowała na profilu zbiórki smutny wpis. Na stronie, gdzie można było wpłacać datki na leczenie chłopca, zaktualizowano informacje. „Otrzymaliśmy łamiącą serce wiadomość... Malutkie życie Oliwierka zgasło na zawsze. Mimo starań lekarzy nowotwór okazał się zabójczym przeciwnikiem... Stan chłopca nagle gwałtownie się pogorszył. Oliwierku, byłeś takim dzielnym chłopcem, nie opuszczał Cię uśmiech nawet w najtrudniejszych chwilach” – czytamy. W dalszym komunikacie przedstawiciele organizacji podziękowali wszystkim darczyńcom i przekazano, ile udało się zebrać. „Dziękujemy wszystkim, którzy walczyli o Oliwierka do samego końca... Żył zaledwie 376 dni. Rodzicom chłopca składamy najszczersze wyrazy współczucia i łączymy się w bólu” – napisano. W sumie zebrano 427 137,57 złotych.

