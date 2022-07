To koniec Ekipy Friza. „Każdy wybiera swoją drogę”

Ekipa Friza to polskie grupa złożona z youtuberów i influencerów, którą stworzył Karol „Friz” Wiśniewski. Od 2020 roku mieszkali oni w jednej posiadłości w Krakowie, nazywanej „Domem Ekipy”. Filmiki zamieszczane przez członków grupy na YouTube biją rekordy oglądalności, a influencerzy, mimo młodego wieku, zarabiają na nich krocie. Wspólnie założyli markę Ekipatonosi oraz kilka innych przedsiębiorstw. Stworzyli między innymi lody „Ekipa” z firmą Koral, których produkowano w pewnym momencie milion dziennie. Wypuścili też na rynek oranżadę gazowaną, przybory szkolne wzorowane Ekipą Friza czy donuty w sieci sklepów Biedronka.

Co dzieje się z Ekipą Friza?

Okazuje się, że skończył się okres wynajmu „Domu Ekipy” i grupa postanowiła zamieszkać osobno. Friz i jego partnerka Wersow kupili wspólną nieruchomość, a pozostali wynajęli mieszkania. W związku ze niespodziewanymi zmianami, fani w końcu „zmusili” Friza, aby wydał oświadczenie w sprawie.

„Wszędzie to mówię i podkreślę jeszcze raz, to zupełnie normalnie i nie ma w tym nic dziwnego, że masz z kimś mniejszy vibe. Wspólny projekt się kończy i każdy samodzielnie wybiera swoją następną drogę. Niektórych droga pokrywa się z moją, wtedy naturalnie mocno działamy, niektórzy obierają swoją, nową drogę, niezależną z kolejnymi celami Ekipy” - napisał. „Jestem twórcą, jestem po to, by dawać rozrywkę, a nie komentować, czy robi dramy, to ostatnie, na co chciałbym marnować energię” - dodał założyciel Ekipy.

