Nie żyje aktor znany z „Titanica” i „Omena”. Rodzina wydała oświadczenie

Informację o śmierci aktora podała jako pierwsza BBC. David Warner zmarł w niedzielę 24 lipca w Dencille Hall, domu opieki dla członków przemysłu rozrywkowego. Wiadomo, że przyczyną śmierci aktora była "choroba związana z rakiem". Rodzina "z ciężkim sercem" potwierdziła tę smutną informację w oświadczeniu.

„Przez ostatnich 18 miesięcy przyjmował swoją diagnozę z wdziękiem i godnością. Będziemy za nim bardzo tęsknić i zapamiętamy go jako człowieka z dobrym sercem, hojnego, empatycznego mężczyznę, partnera i ojca, którego niezwykła praca dotknęła tak wielu ludzi na przestrzeni lat. Mamy złamane serca” - czytamy.

David Warner. Kim był? Gdzie grał?

David Warner urodził się 29 lipca 1941 roku w Manchesterze. Uczył się aktorstwa w Royal Academy of Dramatic Art w Londynie, a podczas nauki utrzymywał się sprzedając książki. Po studiach zaczął występować na deskach Royal Shakespeare Company, gdzie kilka lat grał Hamleta w adaptacji sztuki Szekspira. Na ekranie debiutował w filmie „Przygody Toma Jonesa”, ale widzowie zaczęli kojarzyć go lepiej dopiero po występie w filmie „Morgan: Przypadek do leczenia”. Rola ta przyniosła mu nominację do nagrody BAFTA '67.

Na świecie najlepiej znany jest z filmu „Omen” Richarda Donnera z Gregorym Pexkiem i Lee Remick w rolach głównych. Pod koniec lat 70. nominowany był do nagrody Emmy za kreację Reinharda Heydricha w miniserialu „Holocaust”. Później grał między innymi w filmie „Podróż w czasie”, za co nagrodzony został nominacją do Saturna. Pierwszą Emmy otrzymał w 1981 roku za rolę Pomponiusa Falco w serialu „Masada”.

Grał drugoplanowe role w kinowych hitach jak: „Bandyci czasu”, „Tron”, „Człowiek z dwoma mózgami” czy „Titanic”.

