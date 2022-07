Jej słowa o „żydostwie” i LGBT wywołały burzę. Samuela Górska wzięła ślub

O Samueli Górskiej szersza publika usłyszała po raz pierwszy w 2014 roku, kiedy to wzięła ona udział w programie „Top Model”. Kobieta co prawda wycofała się jeszcze przed pierwszą sesją zdjęciową, tłumacząc się problemami zdrowotnymi, jednak została w pamięci widzów. Wiemy, że Górska studiowała psychologię i w trakcie show TVN spotykała się z innym jego uczestnikiem Adamem Bogutą. Jeszcze w 2014 roku pojawiła się na imprezie Róże Gali w towarzystwie Antoniego Królikowskiego. Później media spekulowały też, że spotykała się z Kubą Wojewódzkim, po tym, jak w Dzień Kobiet zamieścił on zdjęcie z modelką na swoim Instagramie. Od listopada 2020 roku Górska zaręczona była z Rafałem Torowskim, również uczestnikiem programu „Top Model” (finalista 8. edycji show). Teraz para spotkała się na ślubnym kobiercu, a zdjęciami z tego wyjątkowego dnia podzielili się w sieci.

Kontrowersyjna modelka

O Górskiej głośno było w sieci w lipcu 2021 roku po tym, jak w mediach społecznościowych Konfederacji pojawił się filmik z modelką w głównej roli. – Dlaczego popieram Konfederację? Dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu. Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność – mówiła kobieta. Słowa modelki wywołały falę oburzenia. Komentowali je internauci i gwiazdy. W odpowiedzi na głośne manifestowanie antysemityzmu i nietolerancji, marki masowo zaczęły zrywać współpracę z około 27-latką.

