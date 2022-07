Klaudiusz Sevković ma przepiękną córkę! 25-letnia Vanessa zachwyca

Klaudiusz Sevković jest żonaty i ma dwójkę dzieci: córkę Vanessę, urodzoną w 1997 roku oraz syna Claudio-Tigera, który na świat przyszedł w 2000 roku.

Szeroka publiczność zna Sevkovića z programu „Big Brother”, w którym udział wziął w 2001 roku. Potem pojawił się także w filmie „Gulczas, a jak myślisz” Jerzego Gruzy i miał program kulinarny „Wielka niespodzianka Klaudiusza”. W latach 2001-2004 zaangażowany był w audycje reklamowe w Telezakupach Mango. Potem wziął udział w show „Bar 4 – Złoto dla Zuchwałych” czy prowadził program „Klaudiusz & Cooking”. Od 2003 roku jest prezesem żeńskiego klubu sportowego KPR Ruch Chorzów. W 2007 został menedżerem polskiej reprezentacji kobiet w piłce ręcznej.

Kim jest córka Klaudiusza Sevkovicia?

Kiedy Sevković wylądował w „Big Brotherze” jego córka miała 5 lat. W wywiadach mówiła, że słabo pamięta ten czas. Sama na co dzień mieszka w Monachium i dużo podróżuje, co świetnie widać po jej Instagramie, gdzie zamieszcza fotki z różnych stron świata. – Dałabym się zamknąć w domu Wielkiego Brata, ale ja mam problem z tym, że nie znam polski dobrze. Oni mają taki slang polski. Dla was to jest normalne, rozumiecie to… Ja w Monachium mieszkam całe życie – przyznała w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”.

W realizowaniu marzeń wspiera i dopinguje Vanessę jej tata, który często pod fotkami 25-latki zostawia ciepłe komentarze. Zdjęcia pięknej córki Sevkovicia możecie obejrzeć w naszej galerii.

